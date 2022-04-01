CNN: Байден задействовал рекордные объёмы нефтяных резервов США — но росту цен это вряд ли помешает

На фоне резкого роста цен на нефть на мировых рынках президент США Джо Байден объявил об использовании рекордных объёмов нефтяных стратегических резервов, которые помогут продержаться до тех пор, пока не вырастут уровни нефтедобычи, передаёт CNN. Как отмечает канал, даже такой беспрецедентный шаг вряд ли окажет серьёзное влияние на ситуацию и цены на бензин, скорее всего, продолжат расти.

Из-за ввода российских войск на Украину цены на нефть на мировых рынках резко подскочили. По этой причине в четверг президент США Джо Байден объявил о том, что в течение 6 месяцев будут задействованы рекордные объёмы стратегических нефтяных резервов в размере до 180 миллионов баррелей. Подобный шаг, как он надеется, поможет снизить цены на бензин в США. Репортаж Кейтлан Коллинз из Белого дома.

КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, главный корреспондент CNN в Белом доме: На фоне продолжающихся действий России на Украине президент Байден пошёл на радикальные шаги с целью снизить цены на бензин в США. Последние, разумеется, взлетели с момента ввода российских войск на Украину несколько недель назад.

Сегодня президент Байден объявил, что распечатает нефтяные резервы, припасённые США на случай чрезвычайной ситуации, чтобы попытаться сбить цены на бензин, учитывая, что в среднем они дошли до четырёх долларов за галлон. План Байдена на следующие шесть месяцев заключается в следующем: задействовать по миллиону баррелей в день из стратегических резервов, которые в сумме составят приблизительно 180 миллионов баррелей.

Вместе с тем отраслевые эксперты считают, что такой шаг окажет лишь незначительное влияние на ситуацию. При этом в Белом доме надеются, что это решение станет своего рода мостиком, который будет действовать следующие 6 месяцев. В то же время он призывает отечественных производителей нефти нарастить уровни добычи и даже попросил конгресс ввести сборы в отношении тех, кто располагает скважинами на своей арендованной территории, но не использует их по максимуму.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это мостик на время конфликта с целью нарастить предложение топлива до тех пор, пока нефтедобыча не повысится в ближайшие месяцы. Речь идёт о крупнейшей распечатке — причём с большим отрывом от предыдущих рекордов — наших нефтяных резервов в истории страны. Так мы обеспечим рекордное предложение на рекордное количество времени: это мостик на 6 месяцев, до осени.

КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ: Разумеется, всё это может стать причиной мощного удара по политическим позициям президента. Мы видим, что республиканцы постоянно поднимают эту тему на фоне приближения промежуточных выборов. Сегодня президент Байден заявил, что он понимает и сочувствует людям, которым приходится платить больше денег на автозаправках, отметив, однако, что считает целесообразными санкции, введённые против российского нефтяного сектора, включая запрет на импорт российской нефти в США ради сдерживания. Вместе с тем, как мы знаем, цены на топливо выросли, и эксперты ожидают, что этот тренд продолжится.

Кейтлан Коллинз, CNN, Белый дом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2022 года.