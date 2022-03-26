La Vanguardia: венесуэльская нефть не сможет заменить для США российскую

Американцы думают, как хотя бы частично заменить российскую нефть, поэтому США попытались вести дела с тем, кто до недавнего времени был их заклятым врагом, — с Венесуэлой. Однако, как пишет La Vanguardia, Вашингтон временно отказался от проекта, в том числе из-за политической цены, которую ему придётся заплатить, поскольку это предполагало бы снятие торговых санкций с Венесуэлы.

Ситуация на Украине заставила США нарушить табу. Как пишет La Vanguardia, Вашингтон вновь попытался вести дела с тем, кто до недавнего времени был его заклятым врагом, — с Венесуэлой. Впервые с 1990 года делегация Белого дома отправилась в Каракас с экономическим предложением: американцы хотят хотя бы частично заменить российскую нефть венесуэльской. Однако, отмечает автор статьи, сделать это будет очень непросто.

Как продолжает издание, на бумаге Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти, которых у неё даже больше, чем у Саудовской Аравии. Но её доля в мировой добыче и экспорте в настоящее время очень мала. Всему виной международные санкции, а также нехватка инвестиций, коррупция и запущенное состояние государственной нефтяной компании PDVSA, в котором она находится на протяжении многих лет.

Данные говорят о беспрецедентном падении добычи нефти, а ведь речь идёт о компании, которую не затронули ни войны, ни истощение месторождений. До 2013 года она занимала пятое место в рейтинге самых влиятельных нефтяных компаний по версии PetroleumWeekly Report. Но в период с 2014 по 2022 год добыча упала на 2,4 млн баррелей в день. По сравнению с предыдущими производственными мощностями, спад составил 84%. Сейчас Венесуэла производит от 600 тыс. до 700 тыс. баррелей в день и явно отстаёт от 3,3 млн, которые она добывала при президенте Уго Чавесе. Поэтому Хорхе Пиньон, аналитик Международного центра политики и энергетики Техасского университета в Остине, заявил, что попытка США получить венесуэльскую нефть «говорит об отчаянии американских властей».

«Не думаю, что Венесуэла сможет внести существенный вклад в балансировку рынка нефти», — считает бывший венесуэльский министр нефти Рафаэль Рамирес, эмигрировавший за рубеж.

«Ошибочно полагать, что PDVSA возьмёт и откроет кран», — рассказал Райан Берг из Центра стратегических и международных исследований.

Проблема также состоит и в том, что венесуэльская нефть не всегда отличается высоким качеством, особенно если сравнивать с саудовской. Пояс Ориноко — огромное месторождение, но его коммерческая ценность не так велика, как кажется. Нефть после добычи нужно обработать и разбавить, чтобы она котировалась на рынке, а это дополнительные расходы. Однако венесуэльский экономист Анхель Гарсия из консалтинговой компании Econométrica считает, что есть «определённая возможность наращивания добычи нефти в Венесуэле». По мнению эксперта, «если США предоставят продукты для разбавления и обработки нефти, то можно было бы получить до 500 тысяч баррелей в день, а потом их обработать на венесуэльских НПЗ».

Но эксперт отмечает, что это может произойти нескоро. Это связано с юридическими и политическими вопросами: «Чтобы использовать потенциал по максимуму, правительство Каракаса должно позволить частным компаниям участвовать в добыче. Но это означало бы потерю контроля над стратегическим активом страны, который, с другой стороны, все эти годы подпитывал затяжную фазу коррупции и неэффективности».

Среди возможных участников промелькнула американская Chevron, которая якобы начала задумываться о возможности стать частью коммерческой группы, чтобы добывать и продавать венесуэльскую нефть, в том числе с совместными с PDVSA предприятиями. Однако, как показали последние новости, США временно отказались от проекта, в том числе из-за политической цены, которую им придётся заплатить за возобновление переговоров с таким противоречивым персонажем, как Николас Мадуро, поскольку это предполагало бы снятие торговых санкций против Венесуэлы.