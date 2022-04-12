«Не было просьбы — не было и ответа»: CNN о попытке США склонить Индию к отказу от российского импорта

На переговорах Джо Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди Вашингтон не стал просить Дели выбрать сторону в контексте конфликта на Украине и не сумел добиться обещания сократить объёмы российского импорта, передаёт CNN. Как отмечает канал, хотя Индия почти не зависит от российской нефти, она во многом полагается на импорт российской военной техники и не хотела бы опрометчивыми шагами подтолкнуть Москву в объятия Пекина.

Чиновники Белого дома заявили, что в ходе онлайн-встречи между президентом Джо Байденом и премьер-министром Нарендрой Моди стороны искренне обменялись мнениями относительно нейтрального статуса Индии в контексте событий на Украине. Вы видите, как она проходила на экране. Однако Байден не стал просить индийского лидера выбрать конкретную сторону, притом что он, очевидно, не добился твёрдого обещания со стороны Моди по вопросу об отказе от закупок российских энергоносителей. За развитием событий в Нью-Дели следит корреспондент CNN Ведика Суд. Рада Вас видеть, особенно учитывая, что Вы можете рассказать о взглядах Индии на эту проблематику.

Индия, как мы уже говорили, закупает российские энергоносители, однако — что тоже очень важно — также и военную технику. Есть ли какие-либо знаки, говорящие о том, что Моди подумывает изменить свою позицию в плане этих закупок?

ВЕДИКА СУД, репортёр CNN: Рада Вас видеть, Пола. Всю эту ситуацию нужно рассматривать в контексте. Если мы говорим об импорте российского топлива, импорте нефти, то на него, по индийским данным, приходится лишь 1 процент всех закупок. Однако когда речь заходит о закупках военной техники, то Индия зависит от России в этом плане, так как более 50 процентов своего военного оборудования она получает от этой страны. Так что налицо большой разрыв между долями импорта военной техники и импорта нефти.

При этом если подытожить итоги встречи Моди и президента США Байдена, которая прошла в понедельник, то, как мне кажется, один высокопоставленный чиновник Белого дома описал их весьма красноречиво. Он, в частности, отметил, что «не было конкретной просьбы — не было и конкретного ответа».

По моему мнению, на ближайшие месяцы установится статус-кво именно в таком виде, потому что, как Вы говорили, Индия действительно во многом полагается на Россию в плане военного оборудования. При этом у неё прямо по соседству находится противник в лице Китая, и Индия не хотела бы дальнейшего сближения России с этой страной. Это одна из причин, почему она стремится сохранить нейтралитет.

Тем не менее Запад оказывает на неё значительное давление из-за сообщений о том, что Россия якобы предлагает Индии скидки на импорт нефти. США и Европа просят Индию остановить импорт нефти, однако последняя твёрдо стоит на своём. Такую же позицию озвучил вчера и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе брифинга для прессы с участием его американского коллеги и министра обороны Индии. Вот что он заявил по этому поводу.

СУБРАМАНЬЯМ ДЖАЙШАНКАР, глава МИД Индии: Если вы взглянете на закупки российских энергоносителей, то я бы посоветовал вам обратить внимание на Европу. Да, мы покупаем некоторые объёмы энергоносителей, необходимые для обеспечения нашей энергобезопасности, но, подозреваю, что если взглянуть на цифры, то объёмы наших закупок за месяц будут меньше того, что Европа закупает во второй половине дня.

ВЕДИКА СУД: «Объёмы наших закупок за месяц будут меньше того, что Европа закупает во второй половине дня» — этой фразой можно подытожить позицию Индии по импорту топлива из России, на которую приходится менее 1 процента всех закупок энергоносителей. Америка поняла, что есть определённая черта, за которую им не следует заходить в плане отношений с Россией. Об этом Энтони Блинкен также упомянул в ходе пресс-конференции. Они осознают, что Индию с Россией связывают близкие отношения, и они могут только просить Дели осудить действия Москвы на Украине, но не более того. Пола?

Да, этот комментарий действительно многое говорит о том, какого курса Индия собирается придерживаться в будущем. Ведика, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2022 года.