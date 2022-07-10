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DWN: Германия с умопомрачительной скоростью мчится к своему краху, а вместе с ней и Европа

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Германия трещит по всем швам, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Инфляция, энергетический кризис, перебои в цепочках поставок — на немцев свалилось много бед. И всё по вине властей в Берлине. Их провальная санкционная и энергетическая политика поставила страну на грань краха, а вместе с ней и всю Европу, рассказывает автор статьи Марк Фридрих.
DWN: Германия с умопомрачительной скоростью мчится к своему краху, а вместе с ней и Европа
AP

Безответственная политика немецких властей довела Германию до самого масштабного за последние десятилетия кризиса, который угрожает её существованию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Страна «с умопомрачительной скоростью» мчится к своему краху. Антироссийские санкции и меры по борьбе с коронавирусом уничтожили немецкую бизнес-модель: «чемпион по экспорту спустился во вторую лигу». В мае от активного сальдо торгового баланса, то есть превышения товарного экспорта страны над её товарным импортом, не осталось практически ничего кроме ничтожных €0,5 млрд. По сравнению с прошлым годом в первой половине 2022 года этот показатель сократился на 70,7%, рассказывает автор статьи Марк Фридрих.

Германия стремительно утрачивает производительность и конкурентоспособность, что неизбежно приведёт к утрате рабочих мест, социальной защищённости и благосостояния, предостерегает немецкий журналист. При этом не понятно, кто в будущем будет раскошеливаться, чтобы постоянно спасать ЕС и евро. «Шутки в сторону: Германия не сможет себе этого позволить, если будет уничтожена её промышленная база, а вместо неё не появится новая. Мы сами катапультировали себя в офсайд из-за политических ошибок и высокомерия». И шансы на то, что Евросоюз выживет без помощи немецкой экономики очень малы.
 
Стоит также признать, что немцы стоят «перед обломками грандиозного провала в энергетической политике», которую любой ценой проводили ослеплённые идеологией люди, констатирует Фридрих. В то время как Германия отказывалась от определённых источников энергии, другие наоборот начинали их активно использовать. А недавнее решение ЕС о том, чтобы признать газ и мирный атом экологичными — это яркое свидетельство несостоятельности той энергетической политики, которую Берлин проводил в последние годы. Также необходимо осознать, что антироссийские санкции провалились, и сильнее всего они сейчас бьют именно по Германии. Пока в ФРГ расшатывается фундамент экономики и надёжного энергоснабжения, другие страны, например, Индия, Китая, Бразилия и Турция охотно покупают у России сырьё. Забавнее всего то, что Нью-Дели потом ещё и перепродаёт Европе российское голубое топливо за большую цену.
 
Ситуация в автомобильной промышленности Германии, — это наглядный пример происходящего в стране спада, продолжает издание. В 2021 году производство в этой сфере уже сократилось на почти 12%, а теперь в первом полугодие 2022 — ещё на 2,9%. Неизвестно, смогут ли автомобильные компании пережить нынешний процесс трансформации. И непонятно, откуда брать энергию на развитие так называемой электромобильности, ведь солнца и ветра для этого точно будет недостаточно.
 
Германия сейчас переживает исторический момент, констатирует Фридрих. Наступил перелом, страна трещит по всем швам. И больше всего поражает, что на фоне происходящего, немецкое правительство ушло в традиционный двухмесячный летний отпуск. А ведь именно эти «отпускники» виноваты во многих бедах, которые свалились на граждан ФРГ: инфляции, боевых действиях на Украине, энергетическом кризисе и перебоях в цепочках поставок. 
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Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
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