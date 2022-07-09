WP: украинской стратегии Запада угрожает провал

Американский политический аналитик Фарид Закария констатирует: экономическая война против России не так эффективна, как планировалось, а Европу накрыл энергетический кризис. В статье для The Washington Post он советует западным лидерам скорректировать свою стратегию: добиться максимального увеличения поставок энергоносителей на мировые рынки, одновременно смягчив те ограничения, которые причиняют больше вреда западным странам.

Есть одно известное высказывание: ни один военный план не выдерживает первого же столкновения с противником. Великий теоретик войны Карл фон Клаузевиц часто объяснял, что стратегия должна быть динамичной, она должна постоянно меняться и обновляться. В своём трактате «О войне» он писал, что некоторые генералы «продумывают действия только одной стороны, тогда как война представляет собой непрерывное взаимодействие противников». Как считает один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений Фарид Закария, Западу необходимо как следует усвоить эти уроки для того, чтобы продолжить борьбу с Россией и скорректировать свою стратегию, которой сейчас угрожает провал.

Как продолжает эксперт в статье для The Washington Post, в основе украинской стратегии Запада лежат два ключевых компонента: обеспечение Украины оружием, боевой подготовкой и финансовой помощью и введение жёстких санкций против России. Основная концепция всё ещё остается вполне целесообразной, однако баланс между этими двумя компонентами необходимо изменить, поскольку сейчас уже стало очевидно, что экономическая война против России не работает так хорошо, как многие надеялись.

Благодаря высоким ценам на энергоносители Москва, согласно прогнозам Bloomberg News, будет получать гораздо больше прибыли от продажи нефти и газа, чем она получала до конфликта. Между тем Европа переживает худший энергетический кризис за последние 50 лет.

«Стратегия Путина, очевидно, заключается в том, чтобы максимально увеличить затраты Запада и тянуть время в надежде на то, что трещины в антироссийской коалиции будут увеличиваться по мере усугубления экономических проблем в этих странах. Запад до сих пор не считает этот вызов своим важнейшим приоритетом», — пишет Фарид Закария.

Он отмечает, что у Нидерландов есть огромное газовое месторождение, однако темпы добычи там замедляются. Германия до сих пор не отказалась от контрпродуктивного решения о постепенном отказе от атомной энергии. Администрация Байдена всё ещё чинит препятствия для долгосрочных инвестиций в добычу нефти и газа. Также очевидно, что она до сих пор не может найти способ восстановить иранскую ядерную сделку, которая могла бы обеспечить мощный приток нефтяных поставок на мировой рынок и практически наверняка стабилизировал бы цены на энергоносители. И хотя о во всех перечисленных случаях у властей есть вполне веские возражения, однако приоритетом должна стать именно победа над Путиным.

Западным лидерам, пишет Закария, необходимо признать, что экономические санкции просто не сработают в тех временных рамках, на которые они рассчитывают. Им необходимо добиться максимального увеличения объёмов поставок энергоносителей на мировые рынки, одновременно смягчив те ограничения, которые причиняют больше вреда западным странам, нежели России. Кроме того, они должны увеличить объёмы военной поддержки Украины, согласившись на более весомые риски.

«Зима близко. В домах по всей Европе может стать холодно. Украинским солдатам будет сложнее оттеснять русских, как только земля покроется снегом. Сейчас время не на нашей стороне», — предупреждает политический аналитик.