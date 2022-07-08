Кажется, что в отношении украинского конфликта Европа продемонстрировала беспрецедентное единство, однако рост цен и энергетический кризис всё чаще толкают европейцев к протестам и выражению недоверия правительствам. Как пишет Huanqiu Shibao, европейские политики должны учесть, что в условиях кризиса нужно сосредотачивать силы не на геополитике, а на решении проблемы народного благосостояния, иначе они обречены утонуть в популизме

После начала российско-украинского конфликта Европейский союз продемонстрировал высокую степень единодушия на уровне принятия решений. Как пишет Huanqiu Shibao, казалось, что Европа дружно собралась с силами для преодоления кризиса, но на самом деле под кризисом скрываются риски раскола, которые начали проявляться один за другим, отчего Европа столкнулась с большими трудностями в области безопасности и развития.

Как продолжает автор материала, во-первых, геополитический сдвиг в процессе принятия решений в Европе в конечном счёте происходит за счёт благосостояния народа. Сохраняющаяся нестабильность и фрагментация политической ситуации демонстрирует увеличение разрыва между народом и элитой. Принятие элитой множества ключевых решений способствовало введению шести пакетов санкций против России. Это привело к постепенной утрате связей с Москвой в области энергетики, финансов, науки и технологий, безопасности и других сферах, а также к поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Эта серия политических операций отражает то, что антикризисное мышление европейской элиты заключается в усилении борьбы с Россией, но этот подход реагирования на кризис постепенно оборачивается против общественного мнения.

Такая политика привела к бешеному росту цен. По причине высокой инфляции многие европейцы начали выходить на акции протеста. Например, 20 июня более 80 тысяч бельгийцев вышли на улицы Брюсселя и устроили демонстрацию в знак протеста против резкого роста цен. Из-за протестов на некоторое время было парализовано движение транспорта в стране. Поскольку демонстрации происходили в европейской столице, это привлекло внимание всего мира. В мае этого года показатель инфляции в Бельгии составил 8,97%, что является самым высоким показателем с 1982 года. В июне инфляция достигла 9%, населению с низким и средним уровнем дохода жить становится все труднее.

Кроме того, продолжает автор статьи, изменения в политической ситуации проявляются также в усугублении разногласий между правящей партией и оппозиционными силами. В конце прошлого месяца Народное собрание Болгарии проголосовало за вынесение вотума недоверия правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. Это первый такой случай в стране. Следуя за действиями США, правительство Петкова ввело жёсткие санкции против России, что усложнило жизнь народа. Болгария очень зависит от поставок российских энергоносителей, правительство Петкова отказалось проводить расчёты в рублях, как потребовала Россия, в результате около 90% поставок природного газа в страну было прекращено. Правительство Петкова также намерено увеличить присутствие НАТО в Болгарии. Эти меры усилили разногласия внутри правящей коалиции, что в конечном итоге привело к свержению правительства во главе с Петковым оппозиционной партией с помощью общественного мнения.

Также затяжной конфликт между Россией и Украиной негативно сказывается на общественном мнении в Европе. В будущем это приведет к тому, что политика элиты столкнется с популистскими политическими вызовами. В особенности возникают проблемы в энергетической, финансовой и продовольственной отраслях, которые связаны с народным благосостоянием, что неизбежно сказывается на настроении европейцев.

Как заключает автор статьи, международное сообщество ожидает, что антироссийская политика некоторое время будет оказывать влияние на европейцев. По крайней мере, до следующего избирательного цикла европейская политическая экосистема останется стабильной из-за стремления к безопасности. Однако антиэлитарные настроения в народе возникли гораздо быстрее, чем ожидалось. Народ не стал ждать следующих выборов, в Европе уже происходят политические потрясения. Если конфликт между Россией и Украиной будет продолжаться, Европу ждет кульминация реального политического кризиса. Европейская элита, принимающая решения, должна осознать, что сосредоточение внимания только на конфликте, а не на народном благосостоянии, неизбежно обернется неприятными последствиями.

«При общей тенденции враждебности к России в нынешней европейской политике не стоит забывать о проблемах жизнеобеспечения народа. Европейцы будут отдавать голоса тем политикам, которые сфокусированы не на геополитике, а на решении проблемы народного благосостояния. Турбулентность будет возникать всё чаще. Европейские политики должны учесть, что в условиях кризиса народное благосостояние — самая важная политическая задача, иначе они обречены утонуть в популизме», — подводит итог автор издания.