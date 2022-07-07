Spiegel: в Нидерландах полиция открыла огонь по тракторам протестующих фермеров

Уже в течение нескольких недель фермеры протестуют против планов правительства Нидерландов по сокращению выбросов азота в окружающую среду, пишет Der Spiegel. Демонстранты на тракторах блокируют крупные склады супермаркетов и дорожные магистрали. В ходе одного из инцидентов полицейские даже открыли огонь и подбили один из тракторов.

В Нидерландах уже несколько недель фермеры протестуют против планов правительства по ужесточению экологических предписаний. По данным полиции, ситуация становится всё более угрожающей. В правоохранительных органах заявили, что во время протестов сотрудникам пришлось произвести несколько предупредительных, а затем и прицельных выстрелов, сообщает Der Spiegel.

В среду полиция объявила по радио об ухудшении ситуация на дорогах. Три человека были арестованы.

Инцидент произошёл во вторник вечером на съезде с автомагистрали недалеко от Херенвена на севере страны. Фермеры перекрыли дорогу с помощью тракторов. По данным правоохранительных органов, когда тракторы направились к полицейским машинам, сотрудники полиции открыли огонь и подбили один из тракторов. Никто не пострадал. Фермеры опровергли версию полиции: они заявили, что не угрожали полицейским. Правоохранительные органы намерены расследовать инцидент.

Уже более двух недель фермеры протестуют против более жёстких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду, анонсированных правительством Нидерландов. По требованию властей, выбросы оксидов азота в атмосферу должны быть сокращены на 70%. По оценкам правительства, это приведёт к банкротству около 30% животноводческих ферм. «Азотный кризис» начался в Нидерландах в 2019 году, когда Государственный совет постановил, что правительство предпринимает недостаточно мер для сокращения поступления азота в почву.

Недавно фермеры на тракторах прорвали оцепление, подъехав к дому, где проживает министр природы Кристианна ван дер Валь, и опорожнили во дворе цистерну с навозной жижей. В ходе беспорядков была повреждена полицейская машина. В течение нескольких дней фермеры блокировали склады супермаркетов и несколько дорожных магистралей. В среду протесты продолжились. Демонстрации проходят и в аэропорту Гронингена, пишет Der Spiegel.