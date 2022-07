Guardian: власти и жители Нидерландов устали от мафиозных разборок

Рост числа убийств, наркотрафика и коррупции вынуждает голландцев принимать дополнительные меры безопасности. Мэры Амстердама и Роттердама предупреждают, что в стране формируется «культура преступности и насилия, которая постепенно приобретает итальянские черты», включая рекордное количество перехваченных в порту наркотиков и заказные убийства в общественных местах. Это пугает местных жителей и туристов, пишет The Guardian.

Участившиеся за последнее время «убийства в стиле мафии» шокируют жителей и гостей Нидерландов, заставляя местные власти принимать дополнительные меры, чтобы не превратиться в мафиозное «наркогосударство», сообщает The Guardian. На фоне роста проявлений организованной преступности появляется всё больше опасений, что в стране формируется «культура преступности и насилия», подчёркивается в статье.



Об этом свидетельствуют заказные убийства прямо на улицах, при этом журналистов и адвокатов приходится брать под защиту полиции, а некоторые судебные заседания проводить под охраной армии, при этом свидетельские показания всё чаще становятся анонимными, отмечает автор. «Миллиарды «грязных» денег от продажи наркотиков просачиваются через общество, разлагая его», — отмечается в статье.



И речь идёт не о знаменитой итальянской мафии или о бедных странах Латинской Америки с их разгулом преступности, а о такой преуспевающей европейской стране, как Нидерланды. Правительству приходится выделять уже около полумиллиарда евро ежегодно для борьбы с организованной преступностью, которая, как опасаются политики, всё больше подрывает общественный порядок и безопасность, подчёркивает The Guardian.



Во время своего выступления в парламенте даже министр юстиции Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус признала, что у правоохранителей никогда не будет столько денег, сколько у преступников, которым сейчас приходится противостоять. «Такое количество наличных возможно получить только в том случае, если преступный мир внедряется в легальный и обживается там: на улицах с магазинами, в бизнес-парках, среди наших агентов по недвижимости и юристов», — констатировала она. В то же время министр подчеркнула, что государство в настоящее время выделяет рекордные средства для борьбы с правонарушителями.



В свою очередь, мэры Амстердама и Роттердама предупреждают о всё более частых проявлениях в стране «культуры преступности и насилия, которая постепенно приобретает итальянские черты», включая рекордное количество наркотиков, перехваченных в порту Роттердама, а также всплеск насилия на улицах. При этом часто жертвами убийц становятся случайные прохожие, говорится в статье. По оценкам, от €15 млрд до €30 млрд из преступного мира ежегодно «отмывается» в сферах недвижимости и туризма, а также через «кофешопы» и бары.



Это вынуждает власти принимать более серьёзные меры, чтобы избежать превращения Нидерландов в очередное «наркогосударство», отмечается в статье. Многопрофильная группа вмешательства (MIT) — специальное подразделение по борьбе с тяжкими преступлениями, также подвергается сейчас масштабной реорганизации. Недавние расследования выявили, что преступники используют для отмывания денег также частные художественные галереи, различные парки отдыха и транспортные фирмы. Кроме того, были обнаружены факты коррупции в аэропорту Схипхол, сообщает The Guardian.



По словам правоохранителей, некоторые банки уже подверглись санкциям за соучастие в отмывании денег, на очереди — бухгалтерские и юридические фирмы. В стране также проходят громкие процессы об убийствах, где прокуратура требует пожизненного заключения для обвиняемых. Тем временем мэр Роттердама лоббирует требование о том, чтобы все контейнеры с фруктами в порту обязательно проходили проверку. Однако управляющий директор портовой ассоциации Deltalinqs Бас Янссен рассказал в интервью The Guardian, что зачастую из-за распространения коррупции таможенные службы, полиция и охранные фирмы иногда тоже оказываются замешаны в транспортировке кокаина в контейнерах, поэтому для решения этой проблемы необходим комплексный подход.



Недавно правительство Нидерландов объявило о новой программе международного сотрудничества, направленной на борьбу с преступниками, которые доставляют в Европу кокаин из Южной Америки через порты Роттердама и близлежащего Антверпена. Власти также планируют тщательно изучить «посреднический» бизнес, расширить программу защиты свидетелей, более внимательно проверить вызывающие сомнение финансовые структуры и предложить молодым людям из менее обеспеченных слоёв населения «лучшие варианты» для работы и карьеры, чем преступый бизнес, говорится в статье.



Криминальный репортёр амстердамской газеты Het Parool Пол Вугтс, который сам провёл полгода под защитой полиции после того, как в его адрес поступили угрозы о расправе, тоже считает, что пришло время действовать. За последние месяцы в стране было убито немало людей, от неугодных свидетелей до адвокатов и журналистов, подчеркнул он: «У нас нет такой мафии, как в Италии, но такое насилие очень похоже на мафию. Это ужасно».



С ним согласен и Ханс Нелен, профессор криминологии Маастрихтского университета. По его словам, убийство известного журналиста Питера де Вриса летом прошлого года вызвало шок и «разбудило» голландское общество. ««С политической точки зрения оно проснулось. У нас нет явных доказательств того, что коррупция повсеместно проникла в систему, но мы видим серьёзные проблемы»», — заявил Нелен в интервью The Guardian.



Хотя преступные группировки в стране часто называют «марокканской мафией», а представители этнических меньшинств нередко фигурируют в качестве подозреваемых в совершении преступлений, однако эксперты из Статистического управления Нидерландов говорят, что расовая принадлежность здесь играет не столь важную роль, как возраст, образование и социально-экономические условия жизни. По их мнению, для борьбы с вербовкой в криминальные структуры голландцам необходимо решить «проблему расовой дискриминации» в системе распределения льгот и на рынке труда, а также в сфере образования, которая охватывает далеко не всех детей из менее обеспеченных слоёв населения и семей мигрантов, говорится в статье.



«Неблагополучные молодые люди из многодетных семей, у которых часто возникают личные проблемы, невероятно уязвимы для когтей преступников. Поэтому вам нужны заслуживающие доверия посланники, люди, которые видели всё это раньше, которые говорят на их языке — и которые могут мотивировать и даже дисциплинировать их обратно, чтобы перевести на «правильную сторону» улицы», — считает Шарон Дейксма, мэр Утрехта. С этой целью реализуются различные программы помощи молодёжи и подросткам из соседних районов, призванные удержать молодых людей от совершения преступлений и предоставить им лучшую альтернативу, пишет The Guardian.



Кроме того, некоторые эксперты призывают усилить борьбу с распространением и употреблением наркотических веществ. Если в Европе в целом статистика не изменилась с начала пандемии, то в Нидерландах употребление кокаина за последние годы выросло, подчёркивается в статье. В то же время есть и те, кто выступает за полную легализацию в стране марихуаны и экстази на фоне жёстих мер борьбы с кокаином и другими тяжёлыми наркотиками, сообщает The Guardian.



Но вопрос заключается в том, выдержит ли государственный бюджет Нидерландов в долгосрочной перспективе такие масштабные расходы на борьбу с организованной преступностью, на фоне постоянно растущих запросов для решения климатических и экономических проблем, а также жилищного кризиса, отмечается в статье. В свою очередь, министр юстиции признала, что у неё нет иллюзий насчёт того, что даже при финансовой поддержке в стране удастся полностью искоренить преступность. По её словам, главная задача состоит в том, чтобы сделать Нидерланды настолько «непривлекательными» для преступных элементов, чтобы мафиози просто не захотели туда ехать, заключает The Guardian.