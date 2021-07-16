Euronews: Нидерланды шокировала смерть журналиста, раскрывавшего преступные схемы

Жители Нидерландов потрясены смертью известного журналиста Питера де Вриса, который получил при нападении в центре Амстердама несколько пулевых ранений и позже скончался в больнице. Премьер-министр Марк Рютте пообещал найти заказчиков преступления, двое подозреваемых уже задержаны, передаёт Euronews.
Жители Амстердама несут цветы к месту трагедии, где на прошлой неделе в результате нападения был смертельно ранен известный нидерландский журналист Питер де Врис, долгие годы освещавший многие громкие преступления, в том числе связанные с деятельностью наркокартелей. В четверг он скончался от полученных ранений. Смерть репортёра потрясла нидерландское общество.
ПРОХОЖИЙ: Это был человек со своим мнением. Я не всегда соглашался с ним, но это не имеет значения. Он выступал за свободу слова и дебатов. Жаль, что всё так вышло.
ПРОХОЖАЯ: Так грустно. Это был такой сильный человек, который всем помогал. Но чтобы всё так закончилось? Нет...
По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, де Врис был решительным и бесстрашным человеком и ничего и никого не боялся. Премьер пообещал найти заказчиков преступления.
МАРК РЮТТЕ, премьер-министр Нидерландов: Питер де Врис был непростым человеком. Все мы в Нидерландах выросли вместе с ним за те десятки лет, что он боролся за справедливость. Мы все видели, каким он был преданным человеком, который не сдавался. Как он оставался рядом с людьми, которым помогал. Он продолжал поддерживать семьи, которые переживали ужасные времена.
На Питера де Вриса напали 6 июля в центре Амстердама, когда он после участия в телешоу возвращался к своему автомобилю. Нападавшие выстрелили в журналиста не менее пяти раз, одна из пуль попала в голову. Позже полиция задержала двух человек, подозреваемых в убийстве.
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