Euronews: Нидерланды шокировала смерть журналиста, раскрывавшего преступные схемы

14:44 Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам в условиях пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что её ведомство разработало рекомендации по проведению выборов в условиях пандемии.

14:42 Прокуратура начала проверку по факту пропажи Ан-28 в Томской области Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту пропажи самолёта Ан-28 в Томской области, на борту которого, по предварительным данным, находятся 17 человек.

14:40 В Hypercube рассказали, готов ли «Матч ТВ» платить больше за показ матчей РПЛ Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, готов ли «Матч ТВ» платить за показ матчей Российской премьер-лиги больше, чем сейчас.

14:31 В Петербурге провели почти 40 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки За минувшие сутки специалисты провели 39 773 исследования среди жителей Санкт-Петербурга на наличие у горожан коронавирусной инфекции.

14:31 В Hypercube ответили, не будет ли УЕФА против реформы российского футбола Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, не будет ли Союз европейских футбольных ассоциаций против реформы российского футбола.

14:30 Мантуров назвал число выпущенных в России доз вакцин от коронавируса В России в гражданский оборот выпущено 43,8 млн полных доз всех вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

14:24 Врач рассказал о необходимости реабилитации после COVID-19 Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев рассказал, что перенёсшим коронавирус для полного восстановления после болезни необходима реабилитация.

14:24 На западе Москвы автомобиль сбил троих переходивших дорогу детей Водитель иномарки сбила троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы, один из них в коме, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

14:22 Кашира лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 в Подмосковье Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил медиков Каширы за высокие темпы прививочной кампании в городе.

14:21 В Hypecube высказались о государственном финансировании российских клубов Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, держит ли он в уме уход от государственного финансирования российских клубов.

14:19 Глава Hypercube заявил, что большинство клубов поддержали реформу РПЛ Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, что говорили клубы Российской премьер-лиги о реформах.

14:19 Сомнолог рассказала о негативном влиянии жары на иммунитет человека Руководитель сомнологической службы «Унисон» врач невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, что жара приводит к нарушению сна, что влечёт за собой снижение иммунитета и повышает риск вирусных заболеваний.

14:18 Мурашко рассказал о числе ежедневно вакцинирующихся от COVID-19 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ежедневно в стране прививаются более 500 тыс. человек.

14:14 Мурашко назвал число лечащихся от коронавируса пациентов в России В России от коронавируса лечатся 865 тыс. человек, из них 77% получают медицинскую помощь амбулаторно. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

14:14 Синоптик рассказал о краткосрочном потеплении на Урале 19 июля Инженер ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов рассказал, что в Пермском крае в начале следующей недели ожидается потепление до +30 °С, но оно будет недолгим.

14:13 Автоэксперт назвал практичный цвет автомобиля в жарком климате Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, машины каких цветов наиболее устойчивы к жаре и практичны в использовании.

14:11 В одном из сёл ЯНАО цены на овощи и фрукты повысили на 150% В селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предприниматели завысили цены на некоторые овощи и фрукты на 150%.

14:10 На борту пропавшего в Томской области Ан-28 находятся 17 человек На борту пропавшего в Томской области самолёта Ан-28 находятся 17 человек.

14:10 Глава Hypercube высказался о разделении команд РПЛ по географическому принципу Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс поделился мнением о разделении команд Российской премьер-лиги (РПЛ) по географическому принципу, как в Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиге.

14:10 Задолженность россиян за ЖКУ в I квартале 2021-го достигла 1,33 трлн рублей По данным Росстата, за I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также граждан.

14:06 В Москве с 19 июля снимут запрет на работу общепита в ночное время С 19 июля в Москве будет снят запрет на работу заведений общепита в ночное время при условии соблюдения эпидемических требований. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

14:05 Глава Hypercube заявил, что в России слишком много платят своим футболистам Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что спорт и материальная выгода взаимосвязаны.

14:02 Глава Hypercube: в новом формате договорные матчи устраивать будет гораздо сложнее Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс высказался о договорных матчах в российском футболе.

14:00 В Hypercube высказались о сокращении числа команд в РПЛ Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, почему не стоит сокращать количество команд в Российской премьер-лиге.

13:53 Мишустин заявил о высоком уровне распространения COVID-19 в ряде регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о высоком уровне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде российских регионов.

13:53 В Hypercube объяснили, почему другие страны не перешли на их систему Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, почему другие страны не перешли на их систему.

13:50 Глава Hypercube: если вы дадите молодым футболистам играть, то финансовая ситуация в клубах улучшится Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, почему российские клубы должны отдавать предпочтение молодым футболистам.

13:48 Систему QR-кодов отменят в Подмосковье с 19 июля С 19 июля в Подмосковье отменят обязательное предъявление QR-кодов при посещении кафе, зоопарков и дискотек. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв.

13:48 Госдума приняла решение не исполнять рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках Совет Госдумы единогласно принял заявление, в соответствии с которым призыв ЕСПЧ разрешить однополые браки в России признаётся противоречащим Конституции.

13:47 В Hypercube объяснили, как будет составляться календарь по швейцарской системе Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, как скоро будут узнавать своего соперника команды после жеребьёвки календаря по швейцарской системе.

13:43 Диетолог рассказала о вредных продуктах из супермаркета Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, какие продукты из супермаркета могут негативно отразиться на здоровье.

13:42 В Hypercube рассказали, кто из России будет выходить в Лигу конференций Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, кто из российских клубов будет выходить в Лигу конференций УЕФА.

13:41 Эксперт: объём мошенничества с криптовалютами в мире достиг $1 млрд за год Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев рассказал, что объём мошенничества с токенами с июля 2020 года по июль 2021-го в мире составил как минимум $1 млрд.

13:38 В Hypercube ответили, повысилась ли посещаемость стадионов в Румынии после реформы Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, повысилась ли посещаемость стадионов в Румынии после реформы.

13:33 В Кремле назвали условие признания иностранных вакцин в России Для одобрения иностранных вакцин против коронавирусной инфекции в России нужны встречные шаги со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:32 В Москве с 19 июля отменят систему обязательных QR-кодов для кафе В Москве с 19 июля отменят систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

13:30 В Hypercube высказались о сложности формата РПЛ после реформы Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс поделился мнением о сложности формата Российской премьер-лиги (РПЛ) после реформы российского футбола.

13:29 Режиссёр Васильев поставит оперу по прозе Солженицына в Школе современной пьесы Художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз рассказал, что режиссёр Анатолий Васильев после долгого перерыва в работе планирует поставить на сцене театра оперу.

13:28 ТАСС: самолёт Ан-28 пропал с радаров в Томской области Самолёт Ан-28 пропал с радаров в Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

13:28 Тюменские власти не планируют объявлять в регионе локдаун Власти Тюменской области не планируют в ближайшее время объявлять в регионе локдаун из-за пандемии коронавируса. В качестве одной из причин названы высокие темпы вакцинации от COVID-19.

13:26 Минобрнауки разрабатывает рекомендации для вузов по профилактике COVID-19 В Минобрнауки России разрабатывают методические рекомендации по деятельности подведомственных министерству организаций в условиях распространения коронавируса. В них включены положения о профилактических мероприятиях среди обучающихся и работников вузов.

13:26 В Москве от коронавируса полностью привились более 2 млн человек Полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 2 млн жителей Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

13:23 В Hypercube рассказали о подготовке календаря для РПЛ Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс объяснил, как поместить 34 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в календарь.

13:18 Число жертв наводнений на западе Германии превысило 100 Число жертв наводнений на западе ФРГ, по последним данным, возросло до 103.

13:17 В Hypercube заявили, что более 60% игроков и тренеров поддерживают реформу российского футбола Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, не станет ли сложная система российского футбола отталкивающей для иностранных тренеров и игроков.

13:13 Песков рассказал о мониторинге цен на продукты со стороны кабмина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты, в том числе за их необоснованным повышением.

13:12 В Hypercube прокомментировали нежелание клубов РПЛ переходить на новую систему Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил, чем руководствуются клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), которые уверяют, что команды должны использовать гладкую систему чемпионата.

13:08 В «Единой России» намерены предложить меры по сдерживанию цен на продукты В «Единой России» намерены представить предложения по сдерживанию цен на основные продукты. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

13:08 В Hypercube сравнили частные и государственные клубы России Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос, может ли не сработать предложенная реформа российского футбола из-за частных и государственных клубов.