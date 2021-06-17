DT: Амстердам устал от увеселений и хочет сменить имидж, прогнав некультурных туристов

Амстердаму надоели назойливые туристы, которые плохо себя ведут и неуважительно относятся к жителям города и культурному наследию, сообщает британская газета The Daily Telegraph. В заявлении городского совета прямо сказано: таким гостям в столице Нидерландов не рады. Амстердам хочет избавиться от имиджа города, в котором легко получить считающиеся запретными удовольствия и в котором можно делать любые безумные вещи, поэтому туристов, жаждущих оттянуться на выходных, просят не приезжать.

Это довольно странная туристическая кампания, но Амстердам осмелился об этом заявить, отмечает британская газета The Daily Telegraph. «Посетители, которые неуважительно относятся к нашим жителям и наследию, не приветствуются, — говорится в заявлении городского совета. — Мы хотим сказать им: «Не приезжайте в Амстердам».

Благодаря мягкой политике в отношении наркотиков, легальной проституции и бурной ночной жизни, голландская столица давно имеет репутацию города, где можно просадить выходные. Но к 2019 году потребность в переменах стала по-настоящему острой: жители жаловались, что «диснейфикация» сделала их город непригодным для жизни. Между тем, пандемия и два локдауна показали, что в прекрасном квартале Красных фонарей, лишённом туристов, глазеющих на проституток в окнах, почти нет местной жизни.

Но теперь появилась надежда, что поездки в Амстердам могут быть разрешены к лету, поскольку число новых случаев заражения составляет менее 1 тыс. в день, а это около пяти случаев на 100 тыс. человек. Кроме того, ожидается, что в Европе появится паспорт вакцинации. Поэтому необходимо обеспечить, чтобы в город, в отличие от Венеции, не вернулись слишком назойливые туристы, отмечает издание.

«Я хотела бы попрощаться с представлением о том, что любое беспредельное поведение здесь в порядке вещей, — заявила в беседе с The Daily Telegraph мэр города Фемке Халсема. — Амстердам остаётся волнующим и свободным городом, но особенно в центре мы хотим, чтобы здесь не так преобладали дешёвые развлечения. Нам нужен лучший баланс между потребностями жителей и гостей города... У нас слишком много неприятностей от туристов, которые плохо себя ведут. Мы рады вам, если вы ведёте себя уважительно».

Как сообщается в статье, этим летом муниципальные власти Амстердама усиливают меры по обеспечению соблюдения закона и создают «спящую команду», которая будет проверять, не спят ли люди в своих машинах, а также выписывать штрафы на месте тем, кто спит. В оживлённых районах будут организованы массовые патрули, а водные пути будут проверяться на «шумовое загрязнение и скорость движения». Аренда жилья на время отпуска, ограниченного 30 днями в году, будет контролироваться более интенсивно, а городской совет изучает возможность запрета на использование веселящего газа, ограничения продажи алкоголя и запрета на распитие спиртных напитков на открытом воздухе в квартале Красных фонарей.

В долгосрочной перспективе совет пытается перенести индустрию проституции в другое место и рассматривает последствия запрета иностранным туристам посещать кофейни, где продается каннабис. На самом деле, в Нидерландах уже есть такой закон, но Амстердам просто не применял его на практике. Мэр вместе с альянсом предпринимателей и жителей города хотят изменить ситуацию. При этом с особым вниманием они относятся к британским туристам, треть из которых говорит, что возможность оттянуться для них — основная причина для поездки.

В то же время туризм необходим, подчёркивает The Daily Telegraph. Общая экономическая стоимость туристического сектора в 2019 году достигла показателя в €18,6 млрд, что составляет 10% занятости, включая более 70 тыс. прямых рабочих мест. В том же году туристический налог принёс совету Амстердама €133,6 млн. Именно поэтому организация amsterdam&partners, занимающаяся продвижением туризма, запустила туристическую кампанию, нацеленную на определённые группы, чтобы стимулировать желаемое поведение со стороны туристов. Её исполнительный директор Геерте Удо рассказала изданию, что «кампания направлена на посетителей, интересующихся культурой в самом широком смысле этого слова. Сейчас очень важно поддержать этот сектор и вернуть город к жизни, привлекая посетителей, которые сами что-то привносят в город».

Эту инициативу встретили осторожными положительными оценками. Робберт Овермеер, владелец бара и председатель бизнес-ассоциации Utrechtsestraat, провёл кампанию за запрет для наркотуристов на посещение кофешопов и за продвижение нового имиджа города. «Нам нужна информационная кампания, сообщающая, что если вы приехали в Амстердам, то должны вести себя прилично, — отметил он. — Но этого недостаточно. Прежде всего, необходимо ввести для кофешопов политику «только для жителей», которая, как я думаю, скоро появится».

По словам Овермеера, первыми вернувшимися в город гостями стали туристы, приезжающие в Амстердам за наркотиками: «Они ходят в супермаркеты, едят и пьют на улице, спят в своих машинах... и финансируют свой маленький отпуск за счёт дополнительного количества вещества, которое они покупают здесь, чтобы продать у себя на родине».

Он также утверждает, что такие группы людей с низкими расходами вносят очень незначительный вклад и оставляют после себя мусор и даже человеческие отходы. «Для плохо ведущих себя людей, которые приезжают, например, из Англии, следует сообщить, что есть большая вероятность того, что с вами будут проводить беседы или штрафовать, — добавил он. — Амстердам больше не будет с этим мириться».

Как пишет британская газета, некоторые отели также считают, что они играют важную роль в обеспечении того, чтобы туризм приносил пользу как жителям, так и гостям города. Исполнительный директор сети экологичных отелей Conscious Hotels Марко Леммерс отмечает, что каждые 10 отелей обычно дают городу 15 дополнительных ресторанов и 12 баров. «У Амстердама имидж мальчишника, где можно курить наркотики и делать безумные вещи, — отмечает он. — Амстердам не очень хорошо справляется с этим: нам нужен другой образ. Я думаю, что путешествия вернутся, потому что молодое поколение меньше интересуется вещами и больше — впечатлениями. Но нужно, чтобы город был сбалансирован».

Роб Хофланд из городского совета суммировал ситуацию для британцев, думающих о диких выходных в Амстердаме. «Это лишь вопрос времени, когда мы снова откроемся для туристов, и люди со всего мира снова массово поедут к нам, — подчеркнул он. — Но, если вы собираетесь пить, плохо себя вести и одеваться в фаллические костюмы, ищите другое место!»