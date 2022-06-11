BFM: французские фермеры восполняют недостаток российского газа с помощью коровьего навоза

На французской ферме в городе Шом-ан-Бри (департамент Сена и Марна) производят биогаз на основе коровьих экскрементов, которым снабжают 1100 домов, передаёт BFM TV. Как утверждают фермеры, благодаря такой технологии при сохранении господдержки к 2030 году Франция сможет обойтись без российских поставок газа.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: В разгар энергетического кризиса вот, Аделин, очень любопытная идея: фермеры, которые также являются метанизаторами, то есть производят газ.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Каким образом? С помощью отходов своей фермы. Такой способ может стать важным источником энергии не только для фермы, но и для всех, кто проживает неподалёку. Объясните нам, Седрик Фэш. Вы находитесь в департаменте Сена и Марна в городе Шом-ан-Бри.

СЕДРИК ФЭШ, репортёр «Первого выпуска» в городе Шом-ан-Бри (департамент Сена и Марна): Именно так. Начнём с того, что позади меня находится хлев с коровами, здесь — отходы от производства зерна, свёклы, а вон там — навоз, то есть коровьи испражнения, и всё это позади меня даёт газ. Итак, объясните мне, как вы превращаете всё это в газ?

МОРИЦ КУАК, фермер-метанизатор в городе Шом-ан-Бри (департамент Сена и Марна): Ну, это относительно легко. На самом деле мы воспроизводим биологические процессы, которые происходят в желудке коровы — там работают те же бактерии, которые производят этот знаменитый биогаз, который мы можем очистить, чтобы получить либо «зелёный» газ, либо электричество.

СЕДРИК ФЭШ: То есть в целом вы берёте метеоризм коровы и получаете газ. А чем для вас, фермера, это выгодно?

МОРИЦ КУАК: Есть три главных причины. Первая заключается в том, что это уже способ диверсификации, что очень важно для нас.

СЕДРИК ФЭШ: Увеличивает товарооборот.

МОРИЦ КУАК: Именно, вдвое увеличивает товарооборот. Вторая причина в том, что мы участвуем в энергетическом переходе: благодаря такой деятельности мы снижаем выбросы углекислого газа. И третья причина — отбросы такого производства являются знаменитым биошламым, а что такое биошлам? Это экоудобрение, которое приходит на смену химическим удобрениям, которые мы привыкли использовать.

СЕДРИК ФЭШ: И производство газа — это не ерунда, потому что вы снабжаете им шесть поселений вокруг. То есть газ, который производится только на этой ферме, позволяет снабжать 1100 домов и, представьте себе, Мориц мне сказал, что если во Франции до 2030 года продолжат поддерживать метанизацию на фермах в том же темпе, в 2030 году мы сможем обойтись без объёмов, которые в данный момент мы закупаем в России.

КРИСТОФ МЕЛЕ: Однако минус в том, что оно воняет, разве не так?

АДЕЛИН ФРАНСУА: Говорите, как есть.

СЕДРИК ФЭШ: А вот совсем нет! Конечно, я его понюхал. На самом деле, оно немного припахивает, но не сильно, а что на самом деле пахнет — так вот это, коровьи отходы, как на любой ферме. Но метанизаторы совсем не пахнут. И я спросил: «У вас есть утечки?» Мне ответили: «Нет, потому что если там, позади, есть утечки, то это означает, что я теряю деньги». Так что, нет, в этих огромных баллонах нет утечек.