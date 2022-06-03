Insider: несмотря на ужесточение санкций, Россия в этом году может заработать на энергоресурсах больше, чем в 2021-м

Москва в этом году может заработать на продаже нефти и газа больше, чем в прошлом, пишет Insider. Как поясняет издание, это стало возможным из-за роста цен на углеводороды и из-за того, что Евросоюз, несмотря на ужесточение санкций, до сих пор сильно зависит от поставок российских энергоносителей.

Россия находится на пути к тому, чтобы в этом году заработать на экспорте нефти и газа больше денег, чем в 2021-м, пишет Insider. И благодарить за это она должна Евросоюз.



Так, по данным Bloomberg Economics, несмотря на ужесточение санкций, Москва в этом году на фоне резкого роста цен на энергоносители всё ещё может получать по $800 млн в день за счёт доходов от нефти и газа.



Российская казна, в частности, активно пополняется благодаря росту цен на нефть, которая в этом году подорожала примерно на 50%, достигнув 13-летнего максимума. По прогнозам Bloomberg, в целом на продаже углеводородов Москва в 2022-м может заработать $285 млрд. Это на 20% больше, чем выручка страны от продажи нефти и газа в 2021 году, когда она составила $235,6 млрд.



Большую часть этих непредвиденных доходов поступит от Европейского союза из-за его зависимости от российских энергоресурсов. ЕС получает из России около 40% потребляемого им природного газа и изо всех сил пытается отказаться от этого топлива. Некоторые страны ЕС, включая крупнейшую экономику Европы Германию, сильно зависят от российского сырья.



По данным Управления энергетической информации США (EIA), Европа — это ключевое направление для экспорта энергоносителей из России. В 2021 году на неё приходилось около 50% российского экспорта сырой нефти и 75% экспорта природного газа, напоминает Insider.