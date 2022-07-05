Hill: американцы больше не гордятся своей страной — и виноват в этом Байден
Согласно данным опроса, проведённого Институтом Гэллапа, только 39% американцев очень гордятся своей страной. Такой результат оказался самым что ни на есть ошеломляющим, поскольку в 2011 году США гордились 69% опрошенных. Автор The Hill Джо Конча решил выяснить, почему американцы стали такими пессимистами и что изменилось в жизни страны.
По мнению автора материала, «когда детей в школе учат, что Соединённые Штаты являются, по сути, расистской страной, у некоторых, к сожалению, этот посыл остаётся в памяти». Также стоит принимать во внимание и потерю доверия к властям. Исследовательский центр Пью выяснил, что только двое из десяти американцев верят в то, что власти в Вашингтоне «практически всегда» поступают правильно. Примечательно, что при правительстве Кеннеди таких было 77%.
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