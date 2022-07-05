Hill: американцы больше не гордятся своей страной — и виноват в этом Байден

Сегодня только 39% американцев чрезвычайно горды своей страной, и данный показатель является ошеломляющим, поскольку в 2011 году США гордились 69% опрошенных. Как считает автор The Hill Джо Конча, в этом напрямую виновата политика Джо Байдена, которая привела к заоблачной инфляции, разгулу преступности и усугубила политические разногласия.

Согласно данным опроса, проведённого Институтом Гэллапа, только 39% американцев очень гордятся своей страной. Такой результат оказался самым что ни на есть ошеломляющим, поскольку в 2011 году США гордились 69% опрошенных. Автор The Hill Джо Конча решил выяснить, почему американцы стали такими пессимистами и что изменилось в жизни страны.

По мнению автора материала, «когда детей в школе учат, что Соединённые Штаты являются, по сути, расистской страной, у некоторых, к сожалению, этот посыл остаётся в памяти». Также стоит принимать во внимание и потерю доверия к властям. Исследовательский центр Пью выяснил, что только двое из десяти американцев верят в то, что власти в Вашингтоне «практически всегда» поступают правильно. Примечательно, что при правительстве Кеннеди таких было 77%.

Также, пишет Конча, не стоит забывать и о роли средств массовой информации. Как показал опрос Исследовательского центра Пью, почти восемь из десяти демократов или независимых сторонников демократов говорят, что они «очень» или «в некоторой степени» доверяют государственным СМИ. Если задать тот же вопрос избирателям-республиканцам, уровень доверия будет на 43 пункта ниже.

Как отмечает автор статьи, при ответе на вопрос «Гордитесь ли вы своей страной?» показатели падают в зависимости от партии. Демократы находятся на верхней строчке, хотя только 46% участников опроса выразили патриотические настроения. Когда тот же вопрос задают республиканцам, это число снижается до 36%. Вслед за ними идут независимые избиратели с 29%.

«Все эти ответы напрямую ведут к человеку, сидящему в Овальном кабинете. Как вы уже наверняка слышали, рейтинги Байдена ниже, чему у любого другого президента на первом сроке начиная с Гарри Трумэна. Опрос, проведённый Гарвардским университетом совместно с аналитическим центром Harris, показал, что только 29% граждан страны хотят видеть Байдена на втором сроке. Возможно, так мало американцев гордятся своей страной не потому, что изменилось историческое восприятие США, а из-за нынешней ситуации: углубившиеся политические разногласия, заоблачная инфляция, разгул преступности и другие беды», — считает автор The Hill.

Джо Конча уверен, что США уже выходили из подобного состояния и сделают это вновь, однако далеко не факт, что американцы, славящиеся своим оптимизмом, как и раньше, смогут доверять лидерам и органам власти.