Guardian: брексит будет ежегодно обходиться британцам в сотни фунтов стерлингов в виде потерянной зарплаты

Выход Великобритании из ЕС в ближайшие годы приведёт к снижению производительности труда, а значит и к снижению доходов британцев, зарплата которых зависит от эффективности британской экономики, пишет The Guardian. Кроме того, к 2030 году экспорт Соединённого Королевства в ЕС будет на 38% ниже, чем был бы, если бы страна сохранила членство в блоке.

Брексит усугубляет кризис стоимости жизни в Великобритании, снижая потенциал роста страны и обходясь британцам в сотни фунтов стерлингов в год в виде потерянной зарплаты, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Resolution Foundation и Лондонской школы экономики.

Согласно результатам исследования, к 2030 году каждый работающий британец в среднем будет терять более £470 в год после учёта роста стоимости жизни, по сравнению с июнем 2016 года, когда прошёл референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе.

По данным авторов доклада, брексит наносит ущерб конкурентоспособности британского экспорта на мировой арене, в то время как компаниям приходится бороться с последствиями пандемии коронавируса и российской спецоперации на Украине. «Менее открытая Великобритания будет беднее и менее продуктивной», — отмечается в исследовании.

По оценкам авторов исследования, выход страны из ЕС сильно повлияет на рост производительности труда в ближайшие годы. Как ожидается, к 2030 году она снизится на 1,3% в связи с тем, что британская экономика стала менее открытой.

В правительстве настаивают на том, что рост заработной платы занятых жителей Великобритании будет устойчивым только в том случае, если он будет подкреплён ростом производительности. В связи с этим, учитывая ожидаемое снижение эффективности британской экономики после брексита, учёные прогнозируют, что к 2030 году зарплата с поправкой на инфляцию снизится на 1,8%. Это эквивалентно потере £472 на одного работающего британца в год.

При этом снижение производительности, а значит, и падение доходов будет происходить на фоне роста стоимости импорта, что усугубит финансовое положение жителей Соединённого Королевства.

Согласно обнародованным в среду официальным данным, годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 9,1%.Таким образом, уровень инфляции в мае вырос на 0,1% по сравнению с апрелем. По прогнозу Банка Англии, к октябрю уровень инфляции может достичь 11%.

По словам бывшего министра юстиции Кеннета Кларка, Великобританию охватил самый тяжёлый экономический кризис с 1979 года и рецессия в стране практически неизбежна. «Полагаю, что мы войдём в рецессию в ближайшие пару лет. Банк Англии должен начать борьбу с инфляцией, которая вышла из-под контроля», — приводит издание слова Кларка.

При этом исследование свидетельствует о том, что влияние брексита в стране будет неоднородным. Авторы утверждают, что сильнее всего от выхода Великобритании из ЕС пострадает северо-восток Англии, вопреки заверениям правительства о том, что брексит и планы по выравниванию экономики приведут к росту благосостояния за пределами Лондона и юго-востока.

Ожидается, что в регионе с более крупным промышленным сектором и более высоким уровнем воздействия на рынок ЕС к 2030 году произойдёт падение объёмов производства в обрабатывающей промышленности на 2,7% по сравнению со сценарием, в котором Великобритания проголосовала бы против брексита в 2016 году, пишет The Guardian.

Хотя пока экспорт в ЕС несильно пострадал от брекита, по оценке авторов исследования, к 2030 году он будет на 38% ниже, чем был бы, если бы Великобритания сохранила членство в блоке, и снизится ещё на 16% в случае отказа Лондона от дальнейшей интеграции с Брюсселем за этот период.