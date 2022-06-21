Sky News: беспокойство и раздражение — кризис стоимости жизни давит на психическое здоровье британцев

Опрос, проведённый телеканалом Sky News, показал, что 60% британцев чувствуют себя более обеспокоенными кризисом стоимости жизни, чем полгода назад. Британские благотворительные организации просят правительство о дополнительной помощи на фоне резкого роста спроса на их услуги со стороны людей, которые утверждают, что психологически с трудом справляются с кризисом стоимости жизни.

Почти треть жителей Великобритании утверждают, что чувствуют себя более подавленными ростом стоимости жизни, чем шесть месяцев назад, — показал опрос, проведённый Sky News.

Миллионы британцев испытывают трудности из-за роста цен, повышения стоимости энергоносителей и рекордной инфляции. И так как средняя стоимость полного бака бензина впервые превысила £100, а счета за продукты питания растут, многие стоят перед мучительным выбором: платить за обогрев дома или покупать продукты, чтобы прокормить семью.

На фоне усугубляющегося кризиса стоимости жизни в Великобритании Sky News поинтересовался у британцев, как обстановка в стране влияет на них и их семьи. Результаты опроса показали, что более 60% британцев чувствуют себя более обеспокоенными, чем шесть месяцев назад, а почти треть более раздражены. Каждый пятый респондент заявил, что растущая стоимость жизни влияет на качество его сна. А треть людей сообщили, что стали меньше выходить в свет.

Так как оптовая цена на газ в январе 2022 года была почти в четыре раза выше, чем в начале 2021 года, 48% заявили, что были вынуждены отключить отопление в своём доме. А 40% опрошенных рассказали, что стали покупать более дешёвые товары или ходить в более дешёвые магазины, чтобы сократить расходы.

Благотворительные организации по охране психического здоровья сообщили о росте спроса на их услуги со стороны людей, которые утверждают, что с трудом справляются с кризисом стоимости жизни.

42-летняя Сьюзан Лопес работает сиделкой полный рабочий день, но у неё настолько низкая зарплата, что после оплаты всех счетов у нее остаётся всего несколько фунтов на жизнь. «Я работаю столько часов, сколько могу, и должна иметь возможность жить, но не могу этого делать», — рассказала женщина.

Лопес живёт одна и говорит, что за последние шесть месяцев её психическое здоровье неуклонно ухудшается. «Я больше не могу выносить стоимость жизни. Она просто слишком дорогая», — добавила британка.

По словам исполнительного директора благотворительной организации Mental Health Concern Адама Крампси, вероятность развития проблем с психическим здоровьем у пятой части людей с низкими доходами в три раза выше, чем у более обеспеченных семей.

«Мы наблюдаем резкое увеличение числа людей, обращающихся в наши кризисные службы в поисках срочной помощи в результате кризиса стоимости жизни», — заявил Крампси, призвав к увеличению государственного финансирования благотворительных организаций.

Представитель правительства отметил в интервью Sky News, что там осознают «давление, которое испытывают люди в связи с ростом стоимости жизни», и принимают меры по поддержке британцев.

Ожидается, что в этом году дополнительную поддержку получат 8 млн наиболее уязвимых домохозяйств, а все потребители электроэнергии получат не менее £400. А в ближайшие несколько лет службы психического здоровья получат £2,3 млрд дополнительного финансирования в год, что, по оценкам правительства, позволит поддержать ещё 2 млн человек в Англии.