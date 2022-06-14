DT: «растущая проблема» — выращиваемый на британских фермах урожай пропадает из-за нехватки рабочих

Президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс предупредила, что на фермах в Великобритании регулярно пропадают качественные продукты из-за нехватки работников, сообщает The Daily Telegraph. Чтобы решить проблему, правительство пообещало выдать дополнительно 10 тыс. виз для работников сельскохозяйственной отрасли.

Британское правительство пообещало добавить 10 тыс. виз для сельскохозяйственных рабочих на фоне предупреждений о том, что продукты питания высокого качества регулярно пропадают на фермах по всей стране из-за нехватки работников, сообщает The Daily Telegraph.

Как объявил министр окружающей среды Джордж Юстис, дополнительно 8 тыс. сборщиков фруктов и овощей и 2 тыс. работников птицефабрик получат возможность приехать в Великобританию.

В понедельник президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс заявила, что в Соединённом Королевстве существует «абсолютный кризис» пищевых отходов. «Это растущая проблема, — приводит издание слова Баттерс. — Мне известно о теплицах, где помидоры остаются несобранными, нам известно, что на прошлой неделе был собран большой урожай салата, который вернули обратно в землю».

По словам главы организации, британские фермеры вынуждены выбрасывать продукты отличного качества, хотя в стране на полную мощность работают продовольственные банки.

В понедельник правительство представило новую продовольственную стратегию, направленную на повышение устойчивости после конфликта на Украине и его последствий. Как стало известно, Лондон отклонил предложения советника Генри Димблби о введении налога на соль и сахар, а также о сокращении потребления мяса на 30%, чтобы помочь британцам питаться более здоровой пищей.

Во время посещения фермы в Корнуолле в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучший способ похудеть — «меньше есть», ссылаясь на свой собственный опыт, а также отверг идею о налогах на продукты питания.

«Чего мы не хотим делать прямо сейчас, так это вводить новые налоги, которые только повысят стоимость продуктов питания. Лучший способ похудеть, поверьте мне, это меньше есть», — приводит The Daily Telegraph слова Джонсона.

Согласно новой стратегии, правительство в целом стремится сохранить нынешний уровень производства продуктов питания, увеличив объёмы выращивания фруктов и овощей и рыболовства. Правительство также планирует упростить строительство гигантских теплиц и расширить использование роботов для сбора фруктов.