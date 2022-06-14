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DT: «растущая проблема» — выращиваемый на британских фермах урожай пропадает из-за нехватки рабочих

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Президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс предупредила, что на фермах в Великобритании регулярно пропадают качественные продукты из-за нехватки работников, сообщает The Daily Telegraph. Чтобы решить проблему, правительство пообещало выдать дополнительно 10 тыс. виз для работников сельскохозяйственной отрасли.
DT: «растущая проблема» — выращиваемый на британских фермах урожай пропадает из-за нехватки рабочих
AP

Британское правительство пообещало добавить 10 тыс. виз для сельскохозяйственных рабочих на фоне предупреждений о том, что продукты питания высокого качества регулярно пропадают на фермах по всей стране из-за нехватки работников, сообщает The Daily Telegraph. 

Как объявил министр окружающей среды Джордж Юстис, дополнительно 8 тыс. сборщиков фруктов и овощей и 2 тыс. работников птицефабрик получат возможность приехать в Великобританию.
 
В понедельник президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс заявила, что в Соединённом Королевстве существует «абсолютный кризис» пищевых отходов. «Это растущая проблема, — приводит издание слова Баттерс. — Мне известно о теплицах, где помидоры остаются несобранными, нам известно, что на прошлой неделе был собран большой урожай салата, который вернули обратно в землю».
 
По словам главы организации, британские фермеры вынуждены выбрасывать продукты отличного качества, хотя в стране на полную мощность работают продовольственные банки.
 
В понедельник правительство представило новую продовольственную стратегию, направленную на повышение устойчивости после конфликта на Украине и его последствий. Как стало известно, Лондон отклонил предложения советника Генри Димблби о введении налога на соль и сахар, а также о сокращении потребления мяса на 30%, чтобы помочь британцам питаться более здоровой пищей.
 
Во время посещения фермы в Корнуолле в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучший способ похудеть — «меньше есть», ссылаясь на свой собственный опыт, а также отверг идею о налогах на продукты питания.
 
«Чего мы не хотим делать прямо сейчас, так это вводить новые налоги, которые только повысят стоимость продуктов питания. Лучший способ похудеть, поверьте мне, это меньше есть», — приводит The Daily Telegraph слова Джонсона.
 
Согласно новой стратегии, правительство в целом стремится сохранить нынешний уровень производства продуктов питания, увеличив объёмы выращивания фруктов и овощей и рыболовства. Правительство также планирует упростить строительство гигантских теплиц и расширить использование роботов для сбора фруктов.
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