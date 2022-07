Independent: компания British Airways сократит к осени ещё более 10 тысяч рейсов

Авиационная отрасль Великобритании по-прежнему сталкивается с серьёзными проблемами, пишет The Independent. Руководство ведущего авиаперевозчика страны British Airways приняло решение ещё больше урезать график полётов, объявив о намерении сократить дополнительно около 10,3 тыс. ближнемагистральных рейсов в период с августа по октябрь. Учитывая предыдущее объявление об отмене 17,6 тыс. рейсов в начале лета, общее количество отменённых вылетов составит около 30 тыс.

По словам представителей British Airways, новые сокращения затронут только перелёты на территории Великобритании и внутри Европы в период с августа по октябрь этого года. Ранее в июне эта авиакомпания уже объявляла о решении сократить 17,6 тыс. рейсов, напоминает The Independent. Новые меры означают, что всего в течение летнего сезона будет отменено около 30 тыс. рейсов, отмечается в статье.



Об этом было объявлено накануне дедлайна в предстоящую пятницу — это крайняя дата, когда авиакомпании могут принять решение об отмене рейсов в этом сезоне, не теряя слоты на будущее лето, поясняет The Independent. В настоящее время British Airways уже убрала с рынка более 4,5 млн пассажирских мест, сократив примерно на 18% своё расписание полётов.



«Вся авиационная отрасль по-прежнему сталкивается с серьёзными проблемами, и мы полностью сосредоточены на повышении устойчивости нашей деятельности, чтобы обеспечить нашим клиентам уверенность, которую они заслуживают», — заявил в этой связи официальный представитель British Airways.



По его словам, правительство недавно решило принять дополнительные меры, позволяющие облегчить работу всей отрасли, чтобы свести к минимуму возможные сбои этим летом. Это позволяет авиакомпаниям более гибко подходить к планированию графика, включая объединение или отмену некоторых рейсов, чтобы обеспечить как можно больше перелётов в праздничные дни, пояснил представитель British Airways.



Он также пообещал, что компания сделает всё возможное, чтобы связанные с этим неудобства для пассажиров были минимальны: «Мы обязательно свяжемся с вами, чтобы извиниться, и предложим варианты, как можно перебронировать места на другие рейсы нашей или другой авиакомпании как можно скорее, либо полностью вернуть деньги».



В соответствии с европейскими правилами по защите прав авиапассажиров, путешественники могут настаивать на том, чтобы в случае отмены рейса им обеспечили вылет в тот же день, даже если это означает, что British Airways должна будет оплатить им места в самолёте конкурирующей авиакомпании, поясняет The Independent.