Le Parisien: национальный позор — в адрес British Airways звучат упрёки за намерение понизить зарплаты и сократить до трети сотрудников

Авиаперевозчик British Airways попал под шквал критики после сообщения, что компания собирается провести реорганизацию и сокращение штата: обратно на работу примут тех, кто готов получать меньшую зарплату, пишет Le Parisien. Профсоюзы готовятся к протестам, депутаты призывают наказать авиакомпанию, которая уже получила дотации правительства, а руководство British Airways настаивает на вынужденной мере, которая поможет пережить крупнейший кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Британская авиакомпания British Airways подверглась критике после заявления, что она готовится к глобальной реорганизации, в результате которой может уволить до трети своих сотрудников (12 тыс. человек), сообщает Le Parisien. Некоторые профсоюзы прежде всего осуждают изменения в контрактах, которые предусмотрены для тех, кого потом снова примут на работу: им сократят зарплату.

«У нас нет иммунитета от этого кризиса, поэтому мы должны адаптироваться, чтобы выжить», — защищают свою позицию в British Airways. Финансовые показатели авиакомпании, опубликованные 31 июля, показали потерю €790 млн во втором триместре 2020 года, что превышает общие потери после 11 сентября, эпидемии атипичной пневмонии и кризиса 2008 года. Как объясняет руководство авиаперевозчика, для того, чтобы «спасти как можно больше рабочих мест», им необходимо их сократить или уменьшить зарплату.

Французская газета рассматривает эти изменения на примере британских пилотов. Чтобы избежать увольнения 270 командиров экипажей, они согласились, по сообщению одного из трёх профсоюзов, временно снизить заработную плату на 20%. Но не все нашли способ договориться с компанией: в последние дни по всей Великобритании работники наземных служб и экипажа проводили демонстрации против подобных методов. Как только они официально вступят в действие, сотрудники смогут остаться на местах только при условии сокращения оклада до 40%, включая премиальные.

К ярости персонала присоединились депутаты: доклад транспортной комиссии в Палате общин указывают на «просчитанную попытку воспользоваться» пандемией, потому что авиакомпания уже получила около €39 млн от правительства на покрытие частичной безработицы. «Поведение British Airways по отношению к своим сотрудникам — это национальный позор», — считают авторы доклада. Председатель этой комиссии Хув Мерриман заверил, что чиновники продолжат «оказывать давление», потому что такое обращение с преданными работниками не может оставаться безнаказанным. Депутаты и профсоюзы уже потребовали лишить компанию выгодных условий взлёта и посадки в аэропорте Хитроу.

В то же время дирекция British Airways изо всех сил открещивается от этих обвинений. «Это самый большой вызов, который когда-либо стоял перед нашей компанией и отраслью, — объясняют в компании. — К сожалению, пандемия привела к потере рабочих мест во всех секторах». По словам руководителей, в других компаниях «уже уволили тысячи работников». Тем не менее профсоюзы призывают провести забастовку осенью — тяжёлый удар по авиакомпании, у которой и так были проблемы этим летом из-за введённого карантина, пишет Le Parisien.