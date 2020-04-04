Independent: British Airways отправит в неоплачиваемый отпуск 36 тысяч сотрудников

Крупнейший авиаперевозчик Великобритании British Airways из-за пандемии нового коронавируса отправит в неоплачиваемый отпуск 36 тыс. своих сотрудников, сообщает The Independent. Как подчёркивается в материале издания, затронутые этим решением сотрудники получат от государства компенсацию в размере 80% оклада, однако на деле многие из них потеряют значительно больше 20% заработка.

Реагируя на «крупнейший кризис в новейшей истории авиации», вызванный повсеместными запретами на международные рейсы, введёнными во многих странах карантинными мерами, а также опасениями пассажиров по поводу коронавируса, авиакомпания British Airways приняла решение отправить в неоплачиваемый отпуск 36 тыс. своих сотрудников, сообщает The Independent.

Как уточняется в материале британского издания, решение затронет 80% состава наземного обслуживающего персонала, инженеров, административных сотрудников и вспомогательных членов экипажа. Все сотрудники, принудительно отправленные в отпуска, будут подключены к введённой правительством системе сохранения занятости, в рамках которой британские власти будут выплачивать всем попавшим в такое положение наёмным работникам 80% их заработной платы, если она составляет не более 30 тыс. фунтов в год, говорится в статье.

По данным The Independent, British Airways ведёт переговоры с профсоюзом Unite, объединяющим в том числе и работников транспорта, однако конкретных договорённостей достигнуто не было; вместе с тем, известно, что сокращение штата авиакомпания пока не обсуждала. Группой, которую сильнее всего затронет решение руководства British Airways, станут члены вспомогательного экипажа — из них в неоплачиваемый отпуск будут отправлены 16 500 сотрудников, пишет корреспондент газеты. При этом, как подчёркивает журналист, часть их оклада составляют надбавки за рейсы, а значит многие из них даже при получении правительственной помощи потеряют больше 20% зарплаты.

Ассоциация британских пилотов гражданской авиации (Balpa) ранее договорилась с руководством BA о том, что компания временно сократит зарплаты 4 тыс. своих пилотов и отправит их в неоплачиваемый отпуск, также сообщает The Independent. Поскольку оклады пилотов как правило значительно превышают установленную правительством планку в 30 тыс. ежегодно, их ежемесячный заработок, по некоторым данным, сократится примерно в два раза, отмечает корреспондент издания.

Большая часть авиапарка British Airways сейчас не осуществляет полёты, а расположенные в Лондоне базовые аэропорты компании Гатвик и Лондон-Сити полностью прекратили свою работу, говорится в материале The Independent. Вместе с тем, в отличие от второго крупнейшего авиаперевозчика Великобритании easyJet, British Airways всё же продолжают работу, осуществляя «минимальное» количество рейсов из аэропорта Хитроу и обратно.