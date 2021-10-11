DT: в стремлении к разнообразию British Airways откажется от приветствия «дамы и господа»

Авиакомпания British Airways рекомендовала персоналу не обращаться к пассажирам «дамы и господа», передаёт The Daily Telegraph. Таким образом британская компания стремится проявить уважение к новым социальным нормам и показать детям, что и о них не забывают.

Британская авиакомпания British Airways рекомендовала пилотам и бортпроводникам отказаться от привычного приветствия «уважаемые дамы и господа!», указывая на «разнообразие и инклюзивность» своих клиентов, сообщает The Daily Telegraph.

Крупнейший британский авиаперевозчик попросил персонал изменить формулировку при обращении к пассажирам в пользу тех, которые в последнее время используются в аэропортах.

Решение было отчасти обусловлено изменениями в клиентуре компании. В частности, после отмены части ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, деловые поездки восстанавливаются медленно, поэтому среди клиентов компании всё больше семей. Авиакомпания стремится к тому, чтобы дети чувствовали, что в объявлениях в самолётах не забывают и о них. Кроме того, British Airways таким образом пытается проявить «уважение к новым социальным нормам».

«Мы приветствуем разнообразие и инклюзивность и стремимся к тому, чтобы все наши клиенты чувствовали себя желанными гостями, путешествуя с нами», — отметил представитель компании, в которой надеются, что недавнее смягчение коронавирусных ограничений на поездки даст толчок её деятельности, которая сильно пострадала в пандемию.

Впрочем, основатель крупнейшего в мире рекламного агентства WPP Мартин Соррелл полагает, что при выборе авиаперевозчика всё меньше людей обращают внимание на такие вещи, как традиционные приветствия. «Удачно это или неудачно, это знамение времени. Главное не объявления, а еда, Wi-Fi, обслуживание, скорость посадки в самолёт и выхода из него», — заявил Соррелл.

Издание отмечает, что авиакомпания традиционно поощряет пилотов привносить свою индивидуальность в объявления на борту, разумеется, призывая не забывать указывать ряд пунктов безопасности.

Как напоминает The Daily Telegraph, British Airways не первая компания, вводящая подобные изменения. В частности, в начале года немецкая авиакомпания Lufthansa также перешла на гендерно нейтральные формулировки, а ещё в 2019 году аналогичные изменения внесли EasyJet и Air Canada.