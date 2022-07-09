Замглавы Еврокомиссии: из-за энергетического кризиса зимой Европа рискует погрузится в «конфликты и распри»

Этой зимой Европа рискует погрузится «в очень, очень серьёзные конфликты и распри» из-за нехватки энергоносителей, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью The Guardian. Поэтому, убеждён Тиммерманс, для предотвращения угрозы массовых беспорядков ЕС необходимо вернуться к использованию угля. По его словам, обеспечение бесперебойной работы систем отопления в домах европейцев зимой должно получить приоритет над преодолением климатического кризиса.

Этой зимой Европа рискует погрузится «в очень, очень серьёзные конфликты и распри» из-за высоких цен на энергоносители, поэтому в краткосрочной перспективе, чтобы предотвратить угрозу массовых беспорядков, ей придётся вернуться к использованию ископаемого топлива, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью The Guardian.

Тиммерманс подчеркнул, что предотвращение угрозы массовых беспорядков этой зимой — «прямого следствия» спецоперации России на Украине — должно получить приоритет над решением климатического кризиса.

Он отметил: «Если наше общество погрузится в очень, очень серьёзные конфликты и распри из-за отсустствия энергоресурсов, мы, конечно, не достигнем наших климатических целей. Мы определённо не добьёмся того, чего нам нужно, если нехватка энергоносителей приведёт к серьёзным потрясениям в наших странах. Нам нужно убедиться, что люди не замерзнут предстоящей зимой. Мы должны быть уверены, что наша промышленность, насколько это возможно, продолжит функционировать, потому что единственное, что может помочь Путину, — это раскол в нашем обществе».

По словам Тиммерманса, если этой зимой многие люди будут вынуждены страдать от холода из-за того, что не смогут позволить себе заплатить за отопление, это будет иметь катастрофические последствия и для преодоления климатического кризиса.

«Я достаточно долго занимаюсь политикой, более 30 лет, чтобы понять, что люди больше всего беспокоятся о нынешнем, а не о долгосрочном кризисе. Если мы не справимся с текущим кризисом, мы, безусловно, собьёмся с пути преодоления долгосрочного кризиса», — подчеркнул он.

Тиммерманс отметил, что его цель состоит в том, чтобы не позднее 1 ноября заверить население ЕС в том, что оно не столкнётся с отопительным кризисом этой зимой. «Я искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит повсюду из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, стремительного роста цен на продовольствие, — заявил вице-президент Еврокомиссии. — Путин использует все имеющиеся у него средства, чтобы посеять раздор в наших обществах, поэтому мы должны подготовиться к очень трудному периоду».

Европе придётся прибегнуть к использованию угля: «Если бы мы прямо сейчас просто сказали, что больше не будем использовать уголь, мы бы не сумели убедить население некоторых стран-членов ЕС и способствовали бы ещё большему росту напряжённости в нашем обществе», — отметил Тиммерманс.

В результате пандемии коронавируса и украинского кризиса во всём мире произошло резкое повышение цен на энергоносители, однако в наибольшей степени эта проблема затронула именно Европу. До начала российской спецоперации на Украине, поставки газа из России покрывали большую часть потребностей Германии — крупнейшей экономики ЕС. В целом Россия обеспечивает примерно 40% поставок газа в Европу, пишет The Guardian.