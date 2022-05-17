WT: Байден объявил о радикальных изменениях в политике США по отношению к Кубе

Белый дом объявил о радикальных изменениях в политике США по отношению к Кубе, пишет The Washington Times. В частности, Вашингтон намерен ослабить несколько давних ограничений на поездки, восстановить визовую программу по воссоединению семей и отменить ограничения на ввоз американских денег на остров.



Эти изменения представляют собой отказ от тактики сильного давления, избранной администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа.



Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что данные изменения в политике призваны «усилить поддержку кубинского народа и защитить интересы нашей национальной безопасности».



«Эти меры будут направлены на поддержку больших свобод и расширения экономических возможностей для кубинского народа», — заявил неназванный чиновник.



В рамках принятых изменений администрация восстанавливает программу воссоединения кубинских семей, которая была приостановлена в 2016 года из-за сокращения американского персонала в посольстве США в Гаване.



Программа позволяет некоторым гражданам и законным постоянным резидентам США подать заявление для того, чтобы оставшимся на Кубе членам их семьи было предоставлено разрешение на въезд и временное пребывание в Соединённых Штатах. Последние, получив такое разрешение, имеют право работать в США, пока они ожидают утверждения их законного статуса постоянного резидента.



Администрация Байдена также отменяет лимит в размере $1000 за квартал на денежные переводы, отправляемые находящимися в США кубинцами своим родственникам на Кубу, и разрешает несемейные денежные переводы, что, по мнению администрации, поддержит кубинских предпринимателей.



Как отмечает The Washington Times, эти изменения вызвали немедленный протест со стороны сенатора Роберта Менендеса, демократа от штата Нью-Джерси и председателя сенатского комитета по международным отношениям.



Менендес подчеркнул, что этот шаг администрации Байдена «рискует послать неверный сигнал не тем людям и в неподходящее время».