NTD: спустя 60 лет запрета Куба возвращается в профессиональный бокс
Казалось бы, обычная тренировка в спортзале в Старой Гаване. Но в воздухе витает вдохновение. Перед кубинскими боксёрами открывается будущее. В стране снимают 60-летний запрет на профессиональный бокс. Он был введён бывшим коммунистическим лидером Фиделем Кастро.
У кубинских любителей бокса было только две возможности: заниматься любительски или бежать из страны.
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