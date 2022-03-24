Guardian: УЕФА пригрозил России новыми санкциями в случае заявки на проведение Евро-2028

Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что получил от России заявление о заинтересованности в проведении чемпионатов Европы по футболу в 2028 или 2032 году, передаёт The Guardian. Однако в УЕФА предупредили, что при подаче официальной заявки на проведение турниров, России грозят новые санкции.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предостерегли Россию от участия в борьбе за проведение чемпионатов Европы в 2028 или 2032 году, после того как УЕФА неожиданно получил заявление страны о заинтересованности в проведении турниров, сообщает The Guardian.

В союзе подтвердили, что Россия, Турция и Великобритания совместно с Ирландией подали заявление о заинтересованности до крайнего срока, установленного в среду. Как отмечает издание, практически до самого последнего момента ожидалось, что у Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса и Республики Ирландия не будет конкурентов. Кроме того, наряду с Турцией и Италией, Россия также заявила о своей заинтересованности в проведении турнира в 2032 году.

Впрочем, в УЕФА отреагировали на заявление России, «которое, скорее всего, будет расценено как провокация», предупредив о том, что против страны могут быть приняты дальнейшие спортивные санкции.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение не допускать российские сборные и клубы до международных соревнований, проводимых под эгидой организаций. В свою очередь, Российский футбольный союз не попал под какие-либо санкции и остаётся активным членом обеих международных организаций.

Тем не менее в заявлении УЕФА отмечается, что ситуация может измениться, если Россия перейдёт от заявления о заинтересованности к подаче официальной заявки на проведение турнира. Заявление о заинтересованности — это первый шаг в процессе подачи заявки. Ожидается, что организация подтвердит список стран, участвующих в полном процессе подачи заявки, 5 апреля.

«Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в состоянии готовности для созыва в случае необходимости дальнейших внеочередных заседаний на регулярной основе для повторной оценки юридической и фактической ситуации по мере её развития и для принятия дальнейших решений по мере необходимости, в том числе в свете заявления Российского футбольного союза о заинтересованности в проведении Евро УЕФА», — гласит заявление организации.

Как напоминает The Guardian, ранее в Российском футбольном союзе уже заявляли о намерении обжаловать решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях. Однако на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд отказался ускорить принятие решения о законности отстранения. Таким образом, сборная России по футболу не сможет принять участие в матче плей-офф отбора ЧМ-2022 с Польшей. Польская сборная получила пропуск в финальный раунд, где встретится с победителем матча между Чехией и Швецией.