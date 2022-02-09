ПН: УЕФА начал расследование дискриминационного поведения украинских фанатов

УЕФА начал расследование дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины, которое происходило в полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу. Как передаёт «Перший незалежний», ранее Российский футбольный союз попросил УЕФА изучить поведение украинских фанатов, которые скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания.
Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование после просьбы Российского футбольного союза изучить поведение украинских болельщиков в полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу против России. Как передаёт «Перший незалежний», об этом сообщается на сайте УЕФА.
УЕФА назначил инспектора от комитета по этике, который проведёт дисциплинарное расследование сообщений об инцидентах, которые произошли во время матча чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией 4 февраля 2022 года.
Ранее РФС попросил УЕФА начать расследование дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины.
«Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку, в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан», — рассказали в РФС.
Как напоминает канал, украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале со счётом 3:2.
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