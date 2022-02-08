SHINE: внезапная популярность — в Пекине дефицит сувениров с главным олимпийским талисманом

Талисман зимней Олимпиады в Пекине, большая панда Бин Дунь Дунь, приобрёл большую популярность. Как сообщает SHINE, особо рьяные фанаты несколько часов стояли в очереди в официальный магазин, чтобы купить желанный сувенир, и сейчас найти игрушку или фигурку Бин Дунь Дунь очень сложно. Организаторы признали, что такой спрос на символ Олимпиады стал для них сюрпризом, и пообещали увеличить поставки.

Кто популярнее всех на зимней Олимпиаде в Пекине? Как оказалось, один из талисманов соревнований — большая панда Бин Дунь Дунь, которая стремительно завоевала сердца спортсменов, политиков, журналистов и болельщиков, пишет китайский новостной сайт SHINE.

Так, после матча по кёрлингу в категории смешанных пар (дабл-микст) в субботу 5 февраля потерпевшие поражение китайские спортсмены Лин Чжи и Фань Суюань подарили на память своим американским оппонентам, Кристоферу Плайсу и Виктории Персингер, наборы значков с талисманом Олимпиады. Американцы подарку обрадовались и позднее поделились фотографией в Twitter, оценив «спортивное поведение» китайских игроков.

— Persinger/Plys mixed doubles (@TeamUSAMXD) February 5, 2022

Как отмечает портал, панда Бин Дунь Дунь стала и популярной темой в китайских соцсетях. В субботу сборная КНР по шорт-треку одержала победу в смешанной эстафете — в честь победы конькобежцам подарили фигурки Бин Дунь Дунь, украшенные золотыми лавровыми венками. Новость вызвала оживлённое обсуждение среди китайских интернет-пользователей, поскольку все захотели себе такой же сувенир.

Также олимпийская панда принесла популярность в соцсетях и некоему японскому журналисту, который, по словам SHINE, ещё до открытия приобрёл целую коллекцию мерча с Бин Дунь Дунь, в том числе и значки, футболки и мягкие игрушки. «Я влюбился в Бин Дунь Дунь с первого взгляда, она вдохновляет меня трудиться ещё усерднее», — цитирует интернет-издание японца.

Свои сувениры с Бин Дунь Дунь показала во влоге о жизни в олимпийской деревне и чешская фигуристка Наталия Ташлерова. Спортсменка пожелала подписчикам спокойной ночи, укладываясь спать на подушку с изображением талисмана.

По информации SHINE, фигурки с Бин Дунь Дунь распроданы во всех официальных магазинах с сувенирной продукции пекинской Олимпиады. Особо упорные поклонники спортивной панды прождали на холодной улице в очереди семь часов, чтобы приобрести игрушку во флагманском бутике в центре Пекина. Симпатичная панда стала популярным и одним из самых желанных подарков на китайский Новый год.

Всего для зимней Олимпиады, как отмечает портал, было разработано порядка 5 тыс. разнообразных типов сувенирной продукции, включая значки, мягкие игрушки, одежду, изделия из шёлка и керамику. Олимпийский мерч быстро приобрёл популярность среди покупателей, и уже в пятницу (день открытия Олимпиады) продажи в официальных магазинах достигли порядка 3 млн юаней ($470 тыс.). Поэтому пришлось призывать покупателей к умеренному потреблению и вводить количественные ограничения на покупку особенно популярных позиций вроде фигурок и мягких игрушек. Также ограничивается и число посетителей магазинов — каждый час внутрь могут зайти только 100 человек.

В воскресенье 6 февраля представитель оргкомитета Олимпиады в Пекине Чжао Вэйдун заверил, что поставки сувениров с Бин Дунь Дунь будут увеличены. «У меня некоторые друзья спрашивают, где сейчас можно купить Бин Дунь Дунь. Это говорит о популярности зимней Олимпиады. Из-за новогодних каникул некоторые работники уехали домой, но мы активизируем усилия, чтобы совладать с внезапной популярностью и увеличить поставки талисмана», — заявил Чжао на пресс-конференции. Также он призвал обратить внимание и на другой талисман — Сюэ Жун Жун, символ Паралимпийских игр, имеющий форму китайского фонаря.

Почему же Сюэ Жун Жун не так популярен? Возможно, потому, что ему в напарники досталась большая панда, которую по всему миру знают как символ Китая и дружбы. Оба талисмана сочетают в себе традиционные элементы китайской культуры, современного стиля и зимних видов спорта. По словам Цао Сюэ, руководителя группы дизайнеров, работавшей над созданием талисманов, на разработку Бин Дунь Дунь ушло 10 месяцев. «Для нас стало сюрпризом, что Бин Дунь Дунь оказалась такой популярной. Многие мои друзья и родственники спрашивают, есть ли у меня такая панда. К сожалению, мне приходится отвечать, что у меня её нет, но скоро будет», — прокомментировал дизайнер. Он признался, что из-за популярности Бин Дунь Дунь даже у его сына пока нет своего олимпийского талисмана.

«Надеюсь, что панда станет классикой хотя бы олимпийской истории и люди надолго её запомнят», — добавил Цао.