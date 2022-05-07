CBS Miami: взрыв в кубинском элитном отеле унёс жизни не менее 22 человек

На Кубе в роскошном отеле «Саратога» произошёл взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии, жертвами которой стали по меньшей мере 22 человека, в том числе беременная женщина и ребёнок, стала утечка газа, передаёт CBS Miami.

На Кубе в элитном отеле произошёл взрыв, повлёкший за собой человеческие жертвы. Прилагаются спешные усилия установить его причину и найти выживших. Сегодня вечером CBS 4 расскажет вам о последнем развитии событий.

Согласно поступающей нам информации, погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе беременная женщина и ребёнок. Трагедия подтолкнула местных жителей к поисково-спасательным работам. В то же время глава пожарной охраны Майами, имеющий опыт в поисково-спасательных работах, поделился с нами своими предположениями о том, что произойдёт в следующие жизненно важные часы.

Машины экстренных служб мчались к расположенному в центре Гаваны пятизвёздочному отелю «Саратога», из которого валили клубы дыма. Взрыв обрушил одну сторону здания, в котором располагалось 96 номеров, оставив после себя зияющие дыры.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель возложил ответственность за взрыв на утечку газа. По сообщениям кубинского государственного телевидения, причиной (взрыва. — ИноТВ) стал грузовик, который снабжал здание газом.

«Люди кричали, — говорит эта женщина. — Всё напоминало фильм ужасов». «Я заметила, как разбилось стекло, — заявляет ещё одна свидетельница. — И затем увидела огромное облако белого дыма».

Один из самых роскошных отелей Кубы, «Саратога», находится в самом центре туристического района Гаваны, в одном квартале от здания Капитолия. Именно здесь Бейонсе и Джей-Зи отмечали пятую годовщину свадьбы в 2013-м, а крупные предприниматели останавливались во время визита президента Обамы на Кубу в 2016-м.

В гостинице шёл ремонт, и туристов там не было. Но около десятка человек (оказавшихся в «Саратоге» во время взрыва. — ИноТВ) числятся пропавшими без вести.

Помощник начальника пожарной охраны Майами Скотт Дин, возглавляющий городскую поисково-спасательную группу, сказал, что людей, оказавшихся в ловушке под завалами, всё ещё можно найти живыми.

СКОТТ ДИН, помощник начальника пожарной охраны Майами: Существует вероятность, что там образовалось то, что мы называем пространственными пустотами. И именно там люди могут потенциально выживать в течение того небольшого периода времени, пока до них пытаются добраться спасатели. То есть они могут найти людей и тех пострадавших, которые находятся в пустотах. Есть высокие шансы обнаружить их живыми.

Отель «Саратога» не работал в течение последних двух лет из-за пандемии. Он должен был открыться на следующей неделе. И теперь, очевидно, это (взрыв. — ИноТВ) стало огромным ударом по находящейся в бедственном положении туристической сфере Кубы, которая пытается встать на ноги после перебоев в экономике, вызванных COVID-19.

Дата выхода в эфир 07 мая 2022 года.