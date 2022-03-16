NTD: экономику Кубы ждут потрясения из-за отсутствия русских туристов
Песчаные пляжи Кубы почти опустели, поскольку российские туристы спешно вернулись домой. Теперь хрупкую экономику островного государства, возможно, ждут потрясения. Россияне давно полюбили отдых на кубинских курортах, а во время пандемии туристов из России здесь было ещё больше.
ПАОЛО СПАДОНИ, аналитик: В 2021 году остров посетили 146 тысяч россиян. Это 40 процентов общего числа туристов. В первые два месяца этого года россиян по-прежнему было больше, чем отдыхающих из других стран.
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