NTD: экономику Кубы ждут потрясения из-за отсутствия русских туристов

Отсутствие россиян сильно ударит по туристическому сектору Кубы, что уже ощущают местные жители, которые живут за счёт туризма. Как передаёт NTD, в прошлом году 40% общего числа туристов составляли именно россияне, однако из-за украинского кризиса некоторые страны закрыли воздушное пространство для российских самолётов. Впрочем, кубинские власти надеются наверстать потерянное за счёт гостей из ЕС и Канады.

Песчаные пляжи Кубы почти опустели, поскольку российские туристы спешно вернулись домой. Теперь хрупкую экономику островного государства, возможно, ждут потрясения. Россияне давно полюбили отдых на кубинских курортах, а во время пандемии туристов из России здесь было ещё больше.

ПАОЛО СПАДОНИ, аналитик: В 2021 году остров посетили 146 тысяч россиян. Это 40 процентов общего числа туристов. В первые два месяца этого года россиян по-прежнему было больше, чем отдыхающих из других стран.

Ранее Евросоюз, а также США, Канада и некоторые другие страны закрыли воздушное пространство для российских самолётов. После этого с Кубы вывезли примерно 8 тысяч россиян. Их отсутствие уже ощущают местные жители, которые живут за счёт туризма.

ПРОДАВЩИЦА СУВЕНИРОВ: Последние два года нашими главными покупателями были россияне. Они были постоянными гостями на острове, а теперь их значительно меньше, возможно, процентов на 80.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Туристов теперь намного меньше. Российские путешественники были нашими основными клиентами, а из-за кризиса их почти не осталось.

Власти Кубы готовились принять в этом году два с половиной миллиона туристов, в том числе 500 тысяч россиян. Но пока все рейсы из России на Кубу приостановлены.

Развивающаяся туристическая индустрия — жизненно важный источник иностранной валюты на Кубе. Её нехватка приводит к дефициту товаров, начиная с продуктов питания и медикаментов и заканчивая сырьём для сельского хозяйства и промышленности.

Впрочем, кубинские власти надеются, что отсутствие россиян сможет восполнить рост числа туристов из Евросоюза и Канады.

Дата выхода в эфир 14 марта 2022 года.