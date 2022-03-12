NTD: «большая потеря» — Египет ищет, кем заменить российских туристов
Египет исследует новые пути привлечения иностранных гостей. Туристическая отрасль оказалась под ударом, поскольку стало намного меньше отдыхающих из России. Так, рассматриваются варианты доставки россиян из третьих стран, если будут позволять санкции.
ГАДА ШАЛАБИ, вице-министр туризма Египта: Это большая потеря не только для Египта, но и для всех стран, которые зависят от этого рынка. Особенно в нынешней ситуации, когда европейские страны, страны Западной Европы ещё не ослабили ограничения на поездки до уровня, который был до 2019 или 2020 года.
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