Insider: незабываемое российское мороженое вышло в тренды китайских соцсетей

В китайских соцсетях набирают популярность публикации о том, какое вкусное мороженое производят в России, а соответствующий хештег на платформе Weibo очень быстро стал «вирусным», набрав уже более 81 млн просмотров. Пользователи при этом не только делятся своими впечатлениями и рецептами, но и вспоминают о том, как президент России Владимир Путин дарил мороженое своему китайскому коллеге Си Цзиньпину. Западные СМИ подозревают, что это может скрыто отражать поддержку со стороны китайцев в отношении специальной операции России на Украине, сообщает Insider.

Пользователи социальных сетей в Китае начали демонстрировать массовую «одержимость» российским мороженым на фоне обострения кризиса на Украине, пишет Insider. Похоже, что всё началось с того, как одна из популярных блогеров Weibo (китайской платформы, похожей на Twitter) опубликовала во вторник видеоролик о том, как ей понравился вкус российского мороженого.



«Российское мороженое — это лучшее мороженое, которое я ела за последнее время!» — написала она на своей странице, посвящённой кулинарии, в комментарии к 30-секундному видеоклипу, демонстрирующему, как она с удовольствием поедает брикет пломбира, зажатый между двумя вафлями.

«Это мороженое так хорошо сочетается с тонкими вафлями, а его кремообразная консистенция очень насыщенная, но не приторная», — продолжила она, порекомендовав всем девушкам, кто тоже любит мороженое, поскорее его попробовать. И похоже, что более 3 млн подписчиков этого популярного кулинарного блога действительно этим заинтересовались, отмечается в статье.



Эта актуальная тема способствовала возникновению ещё более 11 тыс. публикаций о том, насколько вкусным оказалось российское мороженое. А соответствующий хештег стал «вирусным», набрав уже к утру среды более 81 млн просмотров, пишет Insider.



Пост попал в тренды и вызвал огромное множество комментариев от других интернет-пользователей, которые заинтересовались рекомендациями и захотели лично попробовать российское мороженое на вкус, а затем начали сами публиковать свои впечатления, сопровождая всё это соответствующими фотографиями и видео.



Некоторые также начали публиковать фотографии и рассказы о том, как они лакомились мороженым во время своих путешествий по России. «Я поехал в Россию на девять дней и мог есть мороженое семь дней», — написал один из пользователей, публикуя свои фотографии из поездки во время отпуска. «Мороженое из уличных киосков, мороженое из супермаркетов... всё это настолько вкусно, что мне просто не терпится съесть всё мороженое, производимое в России!» — признался он.



А для тех, кто по каким-то причинам не может прямо сейчас купить и попробовать мороженое из России, пользователи начали публиковать различные рецепты для его изготовления в домашних условиях, сообщается в статье. Другие комментаторы также вспомнили, что президент России Владимир Путин угощал российским мороженым своего китайского коллегу Си Цзиньпина.



Западные СМИ уже писали о том, что после начала специальной операции на Украине многие китайские пользователи социальных сетей выражали свою поддержку в отношении Путина и политики России. Кроме того, правительство Китая не стало официально осуждать Москву за проведение этой военной операции, подчёркивает Insider.