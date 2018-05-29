GT: подделки и контрабанда мешают российскому мороженому покорить китайский рынок

Несмотря на относительно высокую цену, российское мороженое, которое производится из экологически чистых, натуральных ингредиентов, набирает популярность в Китае, пишет Global Times. Однако освоение перспективного рынка замедляется из-за двух проблем: поддельного мороженого и продукции, ввозимой в страну «серым» способом.

После того как в 2016 году во время саммита G20 Владимир Путин привёз в Поднебесную российское мороженое, сразу несколько китайских предпринимателей усмотрели во вкусном сувенире идею для бизнеса, пишет корреспондент Global Times Чу Дае.

«Всё больше китайских потребителей стали проявлять интерес к российскому мороженому, — рассказал Сяо Юй, сотрудник одного из шанхайских магазинов, специализирующихся на продаже ледяного лакомства. — Если в Шанхае будет жарче, чем обычно, уверен, то наши продажи вырастут по сравнению с 2017 годом».

Как сообщают китайские СМИ, популярность российского мороженого значительно возросла. Несмотря на то что цена у десерта кусается и за маленькую порцию составляет почти 10 юаней, что в два раза больше, чем у местных производителей, китайцы всё равно активно покупают именно российское мороженое. Такую любовь к нему жители Поднебесной питают за натуральные и экологически чистые ингредиенты без ГМО.

«Мороженое — лишь один продукт из целого ряда товаров российского аграрного сектора, стремительно набирающих популярность среди китайских потребителей. В Китае популярны и российская мука, пиво и другие продукты питания. В последние годы Россия увеличила объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай», — рассказал глава Института исследований российско-китайской региональной экономики Сун Куй.

Роман Лола, генеральный директор «Айсберри», одной из российских компаний, занимающихся производством мороженого, заявил Global Times, что в 2018 году его предприятие планирует продать китайцам более 15 млн порций и готово удвоить и даже утроить объёмы поставок. «Это очень хорошее начало, но объёмы текущих поставок малы в масштабах огромного китайского рынка, да и не слишком велики для нашей страны», — объяснил бизнесмен.

Как отметил Лола, на сегодня все российские производители занимают лишь 3% от китайского рынка мороженого. Их главная задача — производить как можно более качественный продукт, который впоследствии можно будет ввести в главные торговые сети Поднебесной. «Для россиян хорошее мороженое — это вкус счастья и детства», — напоминает предприниматель, который теперь намерен принести это счастье и китайцам.

Впрочем, и на этом рынке есть свои трудности. Источники газеты, осведомлённые о проблемах торговли между двумя странами, сообщили, что в 2016 году продажи российского мороженого провалились из-за неудачной стратегии продвижения. А в прошлом году стало появляться поддельное российское мороженое, в изготовлении которого, хотя и используются некоторые ингредиенты, произведённые в России, точно не задействуется экологически чистое молоко — его, по действующим условиям, импортировать в Китай нельзя.

«Жертвами» подделок чаще всего становятся мороженое и шоколад. По словам недовольных российских производителей, некоторые недобросовестные китайские конкуренты просто печатают на упаковке Кремль, медведя или какой-нибудь ещё русский символ и продают поддельные товары под видом российских.

Кроме того, из-за «серой» таможенной очистки некоторые китайские бизнесмены не платят пошлины и, по сути, провозят товар контрабандой. Из-за этого российские производители не могут отслеживать цены на свою продукцию в Поднебесной и теряют как доходы, так и интерес к дальнейшему взаимодействию с китайским рынком.