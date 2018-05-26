NTD: польские кондитеры подсластят жизнь болельщикам ЧМ-2018 в Калининграде

Жители польского Гданьска рассчитывают, что матчи чемпионата мира по футболу в соседнем Калининграде будут способствовать притоку клиентов и к ним. Местные кондитеры уже готовят специальные сладости с символикой команд, принимающих участие в играх. А отели надеются расселить болельщиков, если их не устроят калининградские гостиницы, передаёт NTD.
«Если нельзя их победить, то можно съесть», — так звучит новый девиз кондитерского магазина в Гданьске. Здесь, не покладая рук, готовят специальные сладости для футбольных болельщиков. Вскоре они устремятся в соседний Калининград на чемпионат мира.
РЕМИГИУШ СМЕТЕК, сотрудник магазина:Мы готовимся встретить болельщиков, которые будут жить в Гданьске или посещать наш красивый город. На этих праздничных сладостях изображены флаги разных стран. Они представляют национальные команды.
Все конфеты — ручной работы, делают их по рецептам XVII века. Есть здесь сладости со вкусом груши, земляники, лепестков розы, есть даже с добавлением перца и соли. Всего 60 различных видов. Например, сборную Англии символизируют конфеты со вкусом арбуза и изображением флага с красным крестом Святого Георгия.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля. Калининград примет четыре матча: Хорватия сыграет против Нигерии, Сербия встретится со Швейцарией, Испания сойдётся на поле с Марокко, а против Бельгии выступит Англия. Все матчи пройдут в июне.
Гданьск находится примерно в 150 километрах от Калининграда. Жители Гданьска ожидают, что из-за высоких цен на гостиницы в России многие болельщики остановятся в отелях польского города.
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