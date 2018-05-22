NTD: ворота для ЧМ-2018 в России сделают на семейной польской фабрике

Один из важнейших элементов спортивного оборудования на поле — футбольные ворота, которые изготавливаются почти из двух сотен различных элементов. Эту сложную работу выполняет семейное предприятие в Польше, и за долгие годы оно так хорошо себя зарекомендовало, что было выбрано главным поставщиком ворот и для чемпионата мира в России, передаёт NTD.

Семейная польская компания создаёт то, без чего не обойдётся ни один футбольный матч, — ворота. Всю продукцию делают вручную, сочетая современные технологии и функциональный дизайн. Фирма из небольшого городка Хващино близ Гданьска так себя зарекомендовала, что её сделали главным поставщиком ворот для чемпионата мира в России.

ЯН ЗОЛТОВСКИЙ, управляющий директор Interplastic: Для большинства людей ворота — это просто две штанги и перекладина. Но для нас это жизнь. Поэтому мы постарались сделать алюминиевые профили, стальные трубы и болты, а также пластиковые крючки не обычными, а по последнему слову техники, чтобы они служили много поколений по всему миру.

Компания считается мировым лидером в производстве специализированного спортивного оборудования. Она также создаёт снаряжение для волейбола, баскетбола и водного поло.

Несмотря на то что это семейный бизнес, фирма поставляет продукцию в 50 стран мира и уже обеспечила проведение крупнейших спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

ТОМАС ДАНСТ, менеджер Interplastic: Вместе нужно собрать более 190 элементов. Ворота состоят из разных материалов, таких как сталь, алюминий, пластик и сетка. Когда всё соединяется вместе, в результате получается то, что мы видим на стадионах.

И уже скоро к воротам этой компании будут прикованы глаза миллионов болельщиков: чемпионат мира стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России.

Дата выхода в эфир 20 мая 2018 года.