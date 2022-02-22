CBS News: «гаванский синдром» дотянулся до Белого дома

Работники американских дипломатических миссий неоднократно сообщали о странных и внезапных неврологических приступах, получивших название «гаванский синдром». Однако, как выяснил телеканал CBS News, несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа испытали те же пугающие ощущения на территории Белого дома.

С 2016 года американские официальные лица, работающие за рубежом, и члены их семей жаловались на неожиданные и необъяснимые повреждения мозга, проявляющиеся головокружением, дезориентацией и потерей памяти. Это явление получило название «гаванский синдром», из-за того что первые пострадавшие были сотрудниками посольства США на Кубе, однако впоследствии подобные инциденты отмечались в разных странах Европы, Азии и Латинской Америки. Однако, как выяснил телеканал CBS News, несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа, занимавшихся вопросами национальной безопасности, испытали схожие симптомы прямо на территории Белого дома.



Оливия Трой была советником вице-президента Майкла Пенса по вопросам внутренней безопасности и противодействия терроризму. Летом 2019 года, спускаясь по ступенькам административного здания Эйзенхауэра, она «почувствовала физический удар», говорится в статье. «Это было как пронизывающее ощущение… в правой части головы и что-то вроде головокружения. Я нетвёрдо держалась на ногах, я чувствовала тошноту и какую-то дезориентацию», — описывает этот момент Трой. Ей удалось не упасть, но «пронизывающее ощущение» продолжало преследовать её, когда она проходила мимо входа в западное крыло Белого дома.



Примерно год спустя, по словам Трой, ей пришлось пережить пару подобных приступов в парке Белого дома. Однако сообщать начальству она не стала: её беспокоили возможные последствия для карьеры. «Хочется ли признавать, что ты болен? Хочется ли рассказывать кому-то об этом, особенно если ты член разведывательного сообщества? — рассуждает Трой в интервью CBS News. — Я до сих пор думаю… о том, сколько ещё людей, как и я, испытали это».



Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поведал журналистам, что его «близкий коллега», пожелавший сохранить анонимность, столкнулся со схожими симптомами в ноябре 2020 года, на тех же ступеньках у западного крыла Белого дома. Со слов Болтона, это была «дезориентация, звон в ушах и общая неспособность функционировать». Пострадавший не мог ясно говорить или думать. Ему оказали неотложную помощь, однако более года спустя он всё ещё страдал от головных болей и двух заболеваний, предположительно связанных с пережитой «атакой».



Джон Болтон убеждён: речь идёт о преднамеренном нападении с применением неизвестного оружия. «Это была очень разрушительная атака. И похожая на те, о которых сообщали другие», — заявляет Болтон.



В числе этих других — бывший глава аппарата Министерства внутренней безопасности США Майлс Тейлор. Он так же, как и Оливия Трой, впервые рассказал журналистам о своём опыте: «Это было поздней ночью в апреле 2018 года. Я тогда только что получил должность замглавы аппарата министерства, взялся за некоторые дополнительные секретные темы в Министерстве внутренней безопасности, и той ночью я проснулся в своей квартире, в таунхаусе на Капитолийском холме, от поистине странного звука… Вроде стрёкота — что-то среднее между звуком сверчка и этаким цифровым звуком…».



Как отмечает CBS News, подобный звук слышали многие американцы, пострадавшие от «гаванского синдрома» за рубежом.



«Я подошёл к окну, открыл окно, посмотрел вниз, на улицу… Было где-то 3:00-3:30 утра, и я увидел белый фургон. У фургона загорелись стоп-сигналы, он тронулся с места и быстро уехал», — рассказывает Тейлор. По его словам, всё это длилось 7 — 10 минут, а на следующий день он «чувствовал себя дурно». Затем, примерно пять недель спустя, это повторилось.



Тейлор также сообщил CBS News, что в 2018 году слышал о другом возможном случае «гаванского синдрома» в Вашингтоне. Имя пострадавшего он раскрывать отказался, однако отметил, что это был чиновник «примерно министерского уровня».



Спецслужбы США считают, что неврологические нарушения могут объясняться воздействием микроволнового оружия, которое разрабатывается в ряде стран, в том числе в США, России и Китае.



Тот факт, что симптомы настигали американских чиновников на территории Белого дома, вызывает большое беспокойство у Джона Болтона: «Если бы мы вели войну и противник мог вывести из строя президента и его главных советников или командиров в полевых условиях, это сделало бы нас чрезвычайно уязвимыми. Мы не знаем, с такой ли угрозой имеем дело. Но я бы предпочёл найти ответ сейчас, а не потом, когда может быть уже слишком поздно».