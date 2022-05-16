ZDF: страны Латинской Америки симпатизируют России и её спецоперации на Украине

В Латинской Америке события на Украине воспринимают совсем не так, как в большинстве стран Запада, отмечает ZDF. Как поясняет немецкий телеканал, Бразилия возлагает ответственность за боевые действия не только на Россию, но и на Киев, Аргентина обвиняет западные державы в двойных стандартах, а Куба, Венесуэла и Никарагуа и вовсе видят в Москве защищающую их военную силу и твёрдо стоят на её стороне.

В разгар избирательной кампании в Бразилии кандидат в президенты от левых сил Лула да Силва высказал неожиданную позицию по поводу спецоперации России на Украине, отмечает немецкий телеканал ZDF.

«Я вижу, как президент Украины выступает по телевидению, срывая овации, и ему аплодируют стоя все европейские парламентарии», — отметил да Силва. Однако, по его мнению, украинский президент несёт такую же ответственность за боевые действия, как и российский, потому что в любом конфликте есть две стороны.

Тем самым экс-президент Бразилии да Лула присоединяется к ряду латиноамериканских лидеров, которые, осуждая российскую спецоперацию, однако, возлагают часть ответственности за боевые действия на Украину. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару в последнее время также неоднократно проявлял симпатию к президенту России Владимиру Путину, напоминает немецкий телеканал.

Позиция трёх левых правительств Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, которые рассматривают Россию как защищающую их военную силу, однозначна. Президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно заявил, что Венесуэла твёрдо стоит на стороне России. Через несколько дней после начала спецоперации на Украине он чествовал российского посла аплодисментами на съезде социалистической партии.

На традиционных первомайских торжествах в кубинской столице Гаване также были замечены несколько российских флагов с символом Z в поддержку российской спецоперации. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заговорил о дальнейшем вооружении Россией Венесуэлы и Кубы непосредственно перед её началом, подчёркивает ZDF. Кроме того, по мнению военных экспертов, в Никарагуа даже есть действующая российская военная база.

Мексика, южный сосед США, также держится в тени. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор всегда подчёркивает важность продолжения диалога, а том числе в других конфликтах. «ООН должна продолжать настаивать на диалоге», — упрекает Мексика организацию. По версии мексиканского правительства, боевые действия на Украине также имеют серьёзные экономические последствия для всего мира, например, вызывая инфляцию.

«Самым важным было бы заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, это очень помогло бы, потому что именно это было причиной экономического кризиса», — считает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Аргентина недавно наглядно продемонстрировала, почему латиноамериканцы смотрят на происходящее на Украине иначе, чем европейцы или североамериканцы. Вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов.

По замечанию вице-президента Аргентины, в международном праве действуют двойные стандарты со стороны держав, которые считают себя выше остальных стран и не уважают их, сказала Киршнер. Она раскритиковала Запад за то, что тот отказывает Аргентине в праве на Фолклендские (в Аргентине их называют Мальвинскими) острова, находящиеся недалеко от её побережья.

«Оккупируя наши Мальвинские острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно, — подчеркнула Киршнер. — Однако если вторжение удобно для них, потому что это союзник, то всё в порядке».