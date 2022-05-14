Le Monde: президент Аргентины предупредил о последствиях от антироссийских санкций для всего мира

Президент Аргентины Альберто Фернандес отметил, что даже на его стране сказываются последствия от антироссийских санкций. В интервью Le Monde он призывал также не возвращаться к биполярному миру, хотя его стране такое противостояние финансово могло бы быть выгодно, ведь у Аргентины немалые запасы газа.

Президент Аргентины Альберто Фернандес завершает своё большое турне по Европе, в рамках которого он искал инвестиции для экономики своей страны, сильно пострадавшей от пандемии. Кроме того, в начале февраля он побывал и в Москве, а также договорился о включении Аргентины в «Новый шёлковый путь» Китая. В рамках визита он дал интервью Le Monde, в котором отметил, что последствия от антироссийских санкций ощущаются даже в Латинской Америке.

Под угрозой из-за санкций продовольственная и энергетическая безопасность. По словам президента, некоторые считают, что Аргентина сможет извлечь выгоду из повышения цен на сою, пшеницу, маис. Но на деле негативные последствия прокатятся по всему миру.

При этом он отметил, что, когда встречался с Путиным, Россия незадолго до этого протянула руку помощи Аргентине с вакциной от COVID-19. Поэтому говорили они тогда сугубо о торговых отношениях. Сегодня же контекст изменился, поэтому сегодня, по мнению президента Аргентины, с Россией нужно говорить об Украине. «После пандемии недопустимо проливать кровь».

Он напомнил, что Аргентина имеет большие запасы природного газа, и она может поставлять его в Европу. Но при этом он всё равно отговаривает Запад от антироссийских санкций и призывает к мирному урегулированию, поскольку последствия от ситуации будут ощутимы даже на периферии. И самое худшее сейчас было бы вернуться к биполярному миру. «Я верю в многосторонний подход, Латинская Америка и Европа должны сыграть в его продвижении важную роль».

Они обсудили с журналисткой и влияние Китая на Латинскую Америку, которое, по словам Фернандеса, преувеличивают. По его словам, Китай лишь инвестирует в инфраструктуру, равно как Европа и США. При этом глава Китая Си Цзиньпин обеспокоен изменением климата, и Китай занимается разработкой больших парков солнечной энергии, отметил Фернандес в интервью Le Monde.