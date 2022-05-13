SCMP: российские дипломаты сталкиваются с нападками и негативным отношением в Европе

Российские дипломаты в последнее время сталкиваются со всё более негативным отношением в европейских странах — начиная от их массовой высылки из дипломатических представительств до отказа в обслуживании со стороны европейских компаний, а также критики и нападок рядовых граждан. Это связано с тем, что большинство европейцев рассматривают российскую спецоперацию на Украине как прямое проявление агрессии и пытаются такими способами продемонстрировать дипломатам своё несогласие с политикой Москвы, поясняет South China Morning Post.

В европейских городах, где большинство населения негативно воспринимает спецоперацию на Украине и проявляет солидарность с украинскими беженцами, российских дипломатов ожидает всё более холодный приём, пишет South China Morning Post. Кроме взаимной высылки сотрудников и акций протеста непосредственно у зданий дипломатических представительств, им приходится сталкиваться с негативным отношением в повседневной жизни, включая отказ в обслуживании или даже прямые нападки, поясняется в статье.



По имеющимся данным, власти стран ЕС уже выслали по меньшей мере 400 человек из числа российских дипломатов и вспомогательного персонала посольств. Кроме того, власти Варшавы конфисковали здание, относящееся к российскому посольству, сообщает South China Morning Post.



В результате российской спецоперации, которая продолжается уже более десяти недель, около четверти населения Украины были вынуждены покинуть свои дома и разрушенные города, при этом жертвами конфликта уже стали тысячи людей. Президент России Владимир Путин объявил, что спецоперация была начала для защиты населения, однако многие европейцы расценивают это как «агрессию» и крайне негативно относятся к действиям Москвы, поясняется в статье.



Страны Запада объявили о поставках вооружений для поддержки украинской армии и ввели широкомасштабные санкции против России, напоминает автор. На этом фоне невзгоды российских дипломатов в Европе, возможно, покажутся несопоставимыми с масштабными разрушениями в ходе конфликта и более широкой реакцией Запада. Однако это можно считать ярким примером настроений среди европейского населения, которое негативно воспринимает политику Москвы, подчёркивает South China Morning Post.



Публичные акции протеста, во время которых стены российских посольств в ​​Риме, Софии и Праге были измазаны красной краской, побудили Министерство иностранных дел России призвать своих сотрудников в Европе «дважды подумать перед тем, как выходить на улицу», говорится в статье. «Теперь мы не рекомендуем им выходить на улицу в одиночку», — заявил в этой связи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который назвал нагнетаемую на Западе антироссийскую атмосферу «дискриминационной», а нападения на посольства и персонал расценил как «террористические акты».

Посол России в Польше Сергей Андреев почувствовал себя нежеланным гостем на улицах Варшавы ещё до того, как на этой неделе протестующие облили его красной жидкостью, сообщается в статье. Вскоре после начала спецоперации на Украине Андреев обнаружил, что банковские счета посольства заморожены. По его словам, все попытки встретиться с польскими официальными лицами для дипломатического обсуждения этой проблемы заканчивались безрезультатно.



Кроме того, польские страховые компании отказались дальше обслуживать автомобили посольства. По словам Андреева, ему отказали в обслуживании даже в местной парикмахерской, где он был до этого постоянным клиентом. «Мы практически изолированы», — заявил российский посол в интервью агентству Reuters. Он также обвинил Польшу в нарушении Венской конвенции, в которой указаны правила приёма иностранных дипломатов, сообщается в статье.



А в понедельник, когда Андреев посетил советское военное кладбище в Варшаве, чтобы возложить цветы в честь 77-й годовщины победы над нацистской Германией, его с коллегами окружили агрессивно настроенные протестующие. Некоторые из них держали украинские флаги и скандировали в адрес российской делегации «фашисты», при этом в лицо послу плеснули красной жидкостью, пишет South China Morning Post.



Министерство иностранных дел России потребовало от Польши принести официальные извинения за этот инцидент и обеспечить безопасность российских дипломатов в Польше, предупредив, что в зависимости от реакции Варшавы на эти требования будут приняты дальнейшие меры. В ответ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что местные власти предупреждали Андреева о том, что его визит на воинское кладбище может спровоцировать нежелательные инциденты. В то же время польский министр заверил, что все дипломатические представители иностранных государств имеют право на защиту вне зависимости от разногласий по поводу политики, говорится в статье.



В свою очередь, полиция Швейцарии также сообщила агентству Reuters в апреле, что в стране наблюдались публичные «выражения недовольства», включая угрозы и нанесение ущерба имуществу российского посольства, в связи с чем были внесены коррективы в меры по обеспечению необходимого уровня безопасности. А в Бухаресте 6 апреля автомобиль протаранил ворота посольства России, находившийся за рулём человек при этом погиб, напоминает South China Morning Post.



Власти чешской столицы Праги решили переименовать улицу, где расположено посольство России, назвав её улицей Украинских героев. Местные власти также потребовали, чтобы здание русской школы, которое не использовалось с тех пор, как из Чехии были высланы десятки российских дипломатов, было предоставлено для обучения детей украинских беженцев. В норвежском Осло тоже решили переименовать улицу, расположенную напротив российского диппредставительства, в площадь Украины, пишет South China Morning Post.



При этом у посольства России в Париже, как и в Варшаве, на фоне санкций заканчиваются наличные деньги, сообщается в статье. По сведениям от «неназванного источника» в дипломатических кругах, Москва поручила своим дипломатам «сократить расходы до минимума». В то же время в посольстве отказались давать официальные комментарии на этот счёт, пишет South China Morning Post.



В Литве два ведущих банка страны решили сократить денежные переводы в Россию и Белоруссию. При этом местные страховые компании также отказываются обслуживать автомобили российского посольства. «Насколько я понимаю, эти решения не носят коммерческого характера, а связаны с репутационным и моральным выбором», — пояснил Андрюс Романовскис, председатель Литовской ассоциации страховщиков.



Российские дипломаты в Вильнюсе подтвердили, что в этой сфере возникли сложности, говорится в статье. «Посольство в последнее время сталкивается с рядом проблем в банковской и страховой сфере, а также в том, что касается выполнения отдельными компаниями своих обязательств по действующим договорам», — сообщил пресс-секретарь посольства Александр Кудрявцев.



Подобные меры привели к ответным действиям со стороны России, которая также выдворила неустановленное количество европейских дипломатов, пишет South China Morning Post. Кроме того, Министерство иностранных дел Польши пожаловалось на то, что улицы вокруг польского посольства в Москве были перекопаны, а работа дипломатических представительств «всячески ограничивалась российской стороной». В то же время представители МИД РФ не ответили на просьбу предоставить официальный комментарий по этому поводу, говорится в статье.