Economist: несмотря на санкции, Россия движется к рекордному торговому профициту

Несмотря на санкции, российский экспорт выстоял, причём даже на Запад. Как пишет The Economist, ограничения не мешают бесперебойным поставкам нефти и газа, а скачок цен на энергоносители ещё больше увеличил доходы Москвы. В результате аналитики ожидают, что активное сальдо торгового баланса России в ближайшие месяцы достигнет рекордного уровня.

Через несколько дней после начала спецоперации на Украине сложилось впечатление, что российская финансовая система на грани краха: Запад ввёл ряд финансовых санкций, рубль рухнул, а граждане лихорадочно ринулись снимать наличные. Как пишет The Economist, тогда центральный банк повысил процентную ставку, ввёл контроль за движением капитала и влил ликвидность в банковскую систему, после чего часть бед прекратилась. И хотя часть российских валютных резервов по-прежнему заморожена, Москва зарабатывает примерно по миллиарду долларов в день на экспорте энергоресурсов.

Как продолжает издание, публиковать подробную ежемесячную торговую статистику Россия перестала, но чтобы понять, что происходит, сгодятся данные её торговых партнёров, а из них следует, что поскольку импорт сокращается, а экспорт остаётся на прежнем уровне, то у России наблюдается рекордный торговый профицит.

9 мая Китай сообщил, что его экспорт в Россию в апреле сократился по сравнению с прошлым годом более чем на четверть, а импорт, напротив, вырос более чем на 56%. Германия в марте сообщила о 62-процентном месячном падении экспорта в Россию, а её импорт упал на 3%. Сопоставив данные восьми крупнейших торговых партнёров России, журналисты издания пришли к выводу, что импорт с началом спецоперации на Украине упал примерно на 44%, тогда как экспорт вырос примерно на 8%.

Импорт сократился отчасти из-за санкций против российского центрального банка и отключения ряда кредиторов из сети быстрого межбанковского обмена сообщениями, в результате чего потребителям и фирмам стало сложнее приобретать западные товары. Элина Рыбакова из банковской ассоциации Институт международных финансов считает, что на первом этапе важным фактором оказалась законодательная неопределённость: западные фирмы не знали, какие российские банки попадут под санкции, а какие нет. Сказались и сбои в логистике, в том числе решения западных фирм приостановить поставки в Россию. Наконец, российский спрос на импорт подкосил ещё и первоначальный обвал рублёвого курса.

Издание отмечает: удивительно, но российский экспорт выстоял, причём даже на Запад. Санкции не мешают бесперебойным поставкам нефти и газа остальной части мира, а скачок цен на энергоносители ещё больше увеличил доходы. В результате аналитики ожидают, что активное сальдо торгового баланса России в ближайшие месяцы достигнет рекордного уровня.

Институт международных финансов считает, что в 2022 году положительное сальдо счёта текущих операций, куда входит торговля и часть финансовых потоков, составит до $250 млрд (15% прошлогоднего ВВП) и более чем вдвое превысит уровень 2021 года, равный $120 млрд.