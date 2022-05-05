Time: экс-президент Бразилии возложил на Зеленского и Байдена часть вины в украинском конфликте

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и западные лидеры несут частичную ответственность за обострение конфликта, потому что не стали вовремя проводить переговоры с Москвой для устранения разногласий. Он также подчеркнул в интервью журналу Time, что вводимые Западом всё новые санкции против России лишь усугубляют ситуацию, оказывая негативное влияние на весь мир.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который сейчас принимает активное участие в новой предвыборной гонке, обвинил Киев и Запад в том, что они также несут часть ответственности за обострение конфликта на Украине. Он заявил в интервью журналу Time, что западные лидеры и украинское руководство должны были предпринять больше усилий для того, чтобы договориться с Россией на приемлемых условиях, а не вводить всё новые санкции, от которых в итоге теперь страдает весь мир.



Лула да Силва выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы хотя бы на время прекратить требовать вступления этой страны в НАТО и ЕС — и вместо этого провести более углублённые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако Зеленский не стал договариваться с Москвой, предпочитая вместо этого появляться на телеэкранах, чтобы собирать овации от европейских парламентариев, поэтому он несёт ответственность за обострение конфликта в равной степени с Путиным, подчеркнул бразильский политик в интервью Time.



Он также раскритиковал западных лидеров за их неспособность предотвратить кризис, напомнив о Карибском кризисе 1962 года при участии СССР и Кубы. По его мнению, президент США Джо Байден мог бы прилететь в Москву и поговорить с Путиным лицом к лицу на протяжении тех месяцев, которые предшествовали эскалации, — именно таких действий стоило бы ожидать от лидера мировой державы. «У Соединённых Штатов много политического влияния. И Байден мог бы избежать этого, а не подстрекать», — заявил Лула да Силва.



«Сегодняшняя Организация Объединённых Наций больше ничего не представляет. Правительства сейчас не воспринимают ООН всерьёз», — отметил бразильский политик. По его мнению, это вызвано тем, что принимаемые там решения не уважают интересы других. Необходимо создать новые глобальные структуры для управления, считает Лула да Сильва, каким бы трудным это ни было в сегодняшнем мире, раздробленном после пандемии и спровоцированного этим кризиса.



Кроме того, он осудил решение Запада во главе с США ввести серьёзные экономические ограничения в отношении России. По его мнению, такие санкции только усугубляют ситуацию, поскольку они оказывают негативное влияние фактически на весь мир, а всем остальным, включая страны Латинской Америки, приходится за это расплачиваться. «Вы не наказываете Путина. Вы наказываете много разных стран, вы наказываете всё человечество», — заявил он в интервью Time.



Лидер бразильских левых будет соперничать с действующим президентом Жаиром Болсонару, который представляет ультпраправых, на предстоящих выборах в октябре этого года, напоминает Time. Отвечая на вопрос журналистов о том, какую именно политику он планирует проводить в случае новой победы для стабилизации экономики на фоне рекордной инфляции, которая уже превысила 11%, Лула да Сильва заявил, что «сначала надо выиграть выборы».



В то же время он отверг идею отказаться от нефти, которую выдвигали другие латиноамериканские лидеры, в том числе политики из Чили и Колумбии, пояснив, что для Бразилии осуществить это сейчас нереально. «Нет, пока у вас нет альтернативных источников энергии, вы будете продолжать использовать те энергоносители, которые у вас есть», — отметил он в интервью Time.