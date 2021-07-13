Euronews: экс-президент Бразилии обвиняет Болсонару в геноциде и вдохновляется Байденом

В Бразилии сейчас противостояние «фашизма и демократии», заявил в интервью Euronews экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва. Он также назвал действующего президента страны Жаира Болсонару «ковид-диссидентом» и обвинил его во лжи и в «геноциде» из-за большого количества жертв COVID-19. По словам Лула да Силвы, его лично вдохновляет пример Байдена — и хотя он сам ещё не принял окончательного решения об участии в новых выборах, однако готов вновь сделать Бразилию «ведущей страной мира».

Барак Обама называл его «самым популярным политиком на Земле». Но его падение было не менее впечатляющим, чем восхождение к власти: в 2017 году бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным в коррупции и посажен в тюрьму. Его личные потери были столь же тяжёлыми, как и политические.



Многие были уверены, что его карьера завершилась. Но в этом году Верховный суд отменил приговор и восстановил его политические права. По данным социологических опросов, он может победить Жаира Болсонару на следующих президентских выборах. Гость «Глобального диалога» — бывший президент Бразилии и политическая суперзвезда Лула да Силва.



Президент Лула, большое спасибо за ваше участие в нашей передаче! Когда мы в последний раз разговаривали в 2016 году, вы сказали, что больше не будете выдвигаться в президенты. Вы сказали тогда, что устали и хотите уступить место молодому поколению. С того времени многое поменялось — и мне кажется, вы передумали?



ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА, экс-президент Бразилии: Я передумал, потому что, когда я с вами разговаривал в последний раз, я полагал, что в 75 лет буду старым, — а оказалось, что всё ещё молод! А после того как Байден в 78 лет выдвинулся и победил в США, я подумал: а почему бы не выдвинуться и в Бразилии?



Я еще не принял решение об участии в выборах. В 2021 году наша главная задача — это получить вакцину для всех бразильцев, предоставить помощь всем нуждающимся, чтобы они могли выжить, и кредиты малому и среднему бизнесу, чтобы он мог сохранить рабочие места.



Только в конце года мы начнём думать о выборной кампании. Если Партия трудящихся захочет, а союзные ей партии согласятся — я полностью готов стать кандидатом в президенты Бразилии, чтобы восстановить нашу страну, возобновить рост её экономики. Сделать её ведущей страной мира, как это было, когда я находился у власти.



Вы говорите, что можете помочь бразильцам пройти через нынешний кризис. Но как вы можете это сделать, не имея власти? Собираетесь ли вы обратиться за международной помощью, например?



ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА: Мы не только проводим кампании и критикуем. Мы ведём борьбу в Национальном конгрессе, потому что палата депутатов и сенат могут помочь с приобретением вакцин, доступных на рынке. Бразилия вела себя безответственно: она не закупила 70 миллионов (доз. — ИноТВ) вакцин, когда была такая возможность в начале пандемии.



Президент республики проявил безответственность, он ковид-диссидент. Он не верит в коронавирус, он не верит в вакцинацию — он верит только в лекарства, которые не помогают от коронавируса. Так мы получили проблему: более половины людей, умерших в Бразилии, умерли из-за безответственного поведения бразильского правительства. Если бы правительство вело себя более ответственно и гуманно, создало бы кризисный комитет, в который бы вошли эксперты и учёные, — жертв сейчас было бы меньше.



Вы говорите о кризисе, жертвами которого уже стали более полумиллиона бразильцев. Каждый день там умирают более 1700 человек. Вы считаете, что вы бы лучше справились с этим кризисом?



ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА: Вы знаете, Анелизе, что бы я сделал? Когда была эпидемия гриппа H1N1, мы вакцинировали 83 миллиона человек всего за три месяца. Президент республики не должен быть всезнающим. Его роль — руководящая, он должен руководить командой.



Если бы президент создал кризисный комитет, позвал бы туда учёных, пригласил в координации с Министерством здравоохранения министров здравоохранения штатов, утвердил бы правила поведения — у нас не было бы столько жертв, сколько сейчас. Вот поэтому я настаиваю на том, что половина всех жертв должна быть вменена в вину президенту республики. Поэтому я говорю, что он виновен в геноциде, из-за такого количества смертей в Бразилии!



Президент, которого вы обвиняете в «геноциде», это Жаир Болсонару — человек, вызывающий очень много споров во всём мире. Но многие обвиняют вашу партию, Партию трудящихся, в том, что это из-за её ошибок Жаир Болсонару пришёл к власти. Они считают, что разочарование 14 годами нахождения у власти вашей партии вынудило многих людей проголосовать за крайне правого кандидата. Что вы на это ответите?



ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА: Те, кто такое говорят, сами голосовали за Болсонару, помогли ему победить. Кто помог Болсонару победить на выборах? Те, кто ложно обвиняли меня. Те, кто посадили меня в тюрьму на 580 дней, чтобы я не смог снова пойти в президенты. Те, кто выдвигали против меня обвинения, ложность которых сейчас доказана так же, как и то, что судья был предвзят, что прокуроры были в одной банде. Сейчас это всё доказано.



Избрание Болсонару стало результатом этого фарса и лжи. Никогда раньше во время выборной кампании не было такого количества «фейк-ньюс». Он совершенно не принимал участия в дебатах. Он врал, и врал нагло. Даже сейчас Болсонару лжёт четыре раза в день. Четыре раза в день! Можете себе представить, сколько он лгал во время выборной кампании? Поэтому, конечно, люди, на мой взгляд, сделали плохой выбор, проголосовав за Болсонару. Но таковы риски демократии и выборного процесса.

Сейчас Бразилия разделена не так, как раньше: теперь это разделение не на правых и левых — теперь в ней противостоят фашизм и демократия. Я представляю демократию, потому что я принадлежу к демократической партии с долгой историей демократического управления. А Болсонару представляет фашизм. Вот в чём главный вопрос! Людям предстоит решить: им нравится демократия и они хотят демократического президента — или они хотят, чтобы фашист оставался у власти? Вот что противостоит друг другу.



Мы не должны бояться противостояния. Мы должны понимать, что после выборов тот, кто победит, должен будет править, объединяя общество, обращаясь к каждому человеку в нашей стране и стараясь управлять страной так, чтобы люди могли жить в мире и согласии, трудиться и жить с достоинством. Именно так я буду поступать, как я это уже делал в прошлый раз. Я был президентом восемь лет — и доказал, что можно построить высокоразвитую Бразилию. Бразилию, которая повышает уровень жизни своих граждан.

Вы знаете о том, как я боролся с неравенством и бедностью. Мы сумели исключить Бразилию из списка ООН, в котором находятся страны с проблемой голода. К сожалению, сейчас мы в него вернулись. Я буду президентом, который правит в интересах всех людей. Но они должны помнить, что бедной части населения будет уделяться особенное внимание.



Вы говорите так, как будто уже ведёте предвыборную кампанию.



ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА: Возможно, так и есть! Понимаете, проблема в том, что я не могу спрятаться. Я должен показать людям, что я жив, здоров, полон сил, что я могу воссоединить нашу страну, что я знаю, как строить демократию.



Первое, что я сделал, победив на выборах 2003 года, — я создал Совет по экономическому и социальному развитию, собрав в нём крупных бизнесменов, священников, пастырей, индейцев, чёрных, белых, профсоюзников. То есть всё гражданское общество, чтобы оно могло вместе со мной возложить на себя ответственность за управление Бразилией. И это помогло! Поэтому по окончании срока у меня был рейтинг поддержки 87 процентов.



Международное сообщество выражает озабоченность происходящим в Бразилии. Нуждается ли она в срочной помощи? Что бы вы хотели сказать иностранным государствам?



ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА: Анелизе, европейские лидеры — и те, которые сейчас у власти, и те, кто был в прошлом, профсоюзы и другие организации, НПО — знают Партию трудящихся, знают Бразилию и знают наше правительство. Мы поддерживали великолепные отношения! Могу вам сказать, что когда я был президентом республики, у меня были отличные отношения со всеми европейскими партиями, со всеми лидерами: с Гордоном Брауном, Тони Блэром, Саркози, Шираком, Ангелой Меркель, Шрёдером... Я разговаривал со всеми.



Бразилия — страна, которая не идёт на конфликт. И Бразилии нужны партнёрские отношения с Европейским союзом. Мы должны закрепить соглашение между Европейским союзом и Южной Америкой, чтобы помочь Европе не оказаться в одиночку между Китаем и Соединёнными Штатами.



Я постоянно слежу за новостями и вижу, что американцы оказывают противодействие газопроводу, который Германия пытается построить вместе с Россией. Я постоянно слышу о том, как Соединённые Штаты борются по поводу индустрии искусственного интеллекта и обработки данных с Huawei. Одним словом, США и Китай должны договориться, а Европа не должна быть в центре этой борьбы.



Поэтому отношения с Латинской Америкой, и Бразилией в том числе, очень важны! Все страны должны понять, что холодная война закончилась, что мы её больше не хотим. Нам не нужны торговые войны, войны в области цифровых технологий. Нам нужно найти способ улучшить жизнь людей. И я полагаю, что Европа с её «социальным государством» поможет нам выработать меры по развитию беднейших стран мира. Это касается и коронавирусной вакцины, которая должна стать достоянием человечества, чтобы все люди могли её получить.



Господин Лула, большое вам спасибо за интервью для «Глобального диалога»!



ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА: Спасибо, Анелизе! И до следующей встречи.



Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.

