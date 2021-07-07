WP: коррупционный скандал в Бразилии может лишить Болсонару президентского кресла

В Бразилии разгорелся коррупционный скандал, в котором замешан президент страны Жаир Болсонару, сообщает Washington Post. Его обвиняют в замалчивании финансовых махинаций с закупкой индийской вакцины от коронавируса Covaxin. В случае, если подозрения подтвердятся, он не только не победит на следующих выборах главы государства, но, возможно, и не сможет сохранить за собой пост к моменту их начала.

Уже многие месяцы в Бразилии идёт расследование действий президента страны Жаира Болсонару в связи с пандемией коронавируса, пишет Washington Post. Немало людей в стране считали, что всё это лишь «политический театр» и «фоновый шум».

Но после того, как в адрес главы государства был озвучен ряд серьёзный обвинений, «медитативный» процесс изучения ошибок властей в борьбе с COVID-19 превратился в серьёзную угрозу для главы государства. Всё больше людей выходят на уличные протесты. Болсонару угрожает уголовное преследование, так как его подозревают в причастности к коррупционному скандалу.

Многие сомневаются не только в том, что он сможет выиграть президентские выборы в следующем году, но и что он сможет сохранить за собой пост к моменту их начала. Бразильское правительство обвиняют в откатах, финансовых махинациях, а Болсонару лично — в замалчивании этих фактов. После того как власти страны из-за неприемлемой цены отклонили ряд предложений о продаже вакцин, в этом году они заключили поспешную сделку по закупке неодобренной индийской вакцины Covaxin, поясняет издание. При этом приобрели её по цене в 10 раз выше той, которая была изначально заявлена индийской фармкомпанией Bharat Biotech.

Из-за этого возникли коррупционные подозрения в отношении бразильского министерства здравоохранения. По имеющейся информации, Болсонару оповестили о произошедшем, но он не принял никаких шагов и не оповестил об этом соответствующие службы. Сейчас президент старается дистанцироваться от скандала, отрицает свою вину и утверждает, что детали сделки были ему неизвестны.

На фоне рекордной безработицы, голода и пандемии, коррупционный скандал поставил Болсонару в очень уязвимое положение. Главным образом потому, что именно утверждения в неподкупности обеспечивали ему политическое выживание. Призывы к импичменту звучат всё громче, но влияние Болсонару остаётся большим. Впрочем, если подозрения в отношение него подтвердятся, он лишится поддержки.