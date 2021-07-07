WP: коррупционный скандал в Бразилии может лишить Болсонару президентского кресла

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Die Ostschweiz: Россия заслуживает уважения Запада и признания её имперских амбиций Die Ostschweiz
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Названы самые высокооплачиваемые в России июльские вакансии
Аналитики сервиса Superjob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах в июле. С данными соответствующего исследования ознакомился RT.
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Соломоновых островов
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали неподалёку от Соломоновых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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В Бразилии за сутки зафиксировали более 62 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки зафиксировали 62 504 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 18 855 015.
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Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода.
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Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды
Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке и начали извлекать их из воды, сообщил глава региона Владимир Солодов.
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Общее число случаев коронавируса в Аргентине достигло 4 574 340
За прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев коронавируса в Аргентине увеличилось на 21 590 и достигло 4 574 340.
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В Британии пообещали новые заходы кораблей в «воды Украины»
ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender.
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Алексей Кошель назначен исполняющим обязанности ректора ДВФУ
Проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексей Кошель стал исполняющим обязанности ректора вуза. Об этом рассказали в пресс-службе ДВФУ.
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Шторм «Эльза» в Мексиканском заливе усилился до урагана
Шторм «Эльза» в Мексиканском заливе усилился до урагана, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
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Бонуччи назвал матч с Испанией самым тяжёлым в своей карьере
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над Испанией в полуфинале чемпионата Европы по футболу.
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Вратарь сборной Италии Доннарумма: был спокоен перед серией пенальти
Голкипер сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над Испанией в полуфинале Евро-2020.
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Губернатор Сахалина выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с гибелью 28 человек при крушении пассажирского самолёта Ан-26.
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Тренер сборной Испании Энрике: Италия ждала пенальти
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике прокомментировал поражение от Италии в полуфинале чемпионата Европы.
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Кьеза заявил, что Испания была великолепна в матче с Италией
Нападающий сборной Италии по футболу Федерико Кьеза прокомментировал победу над Испанией в матче полуфинала чемпионата Европы.
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Синоптик предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с 8 июля ультрафиолетовая радиация солнца будет представлять опасность в Центральном федеральном округе (ЦФО).
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В Колумбии за сутки выявили более 26 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 26 721, достигнув 4 402 582.
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Бускетс: Испания была лучше Италии практически всю игру
Полузащитник сборной Испании по футболу Серхио Бускетс прокомментировал поражение от Италии в матче полуфинала чемпионата Европы.
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Манчини считает, что матч c Испанией был тяжёлым для итальянцев
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал победу над Испанией в матче полуфинала чемпионата Европы.
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Губернатор Камчатки объявил трёхдневный траур после крушения Ан-26
На территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур после крушения пассажирского самолёта Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Сборная Италии по футболу продлила беспроигрышную серию до 33 матчей
Национальная сборная Италии по футболу продлила свою серию без поражений до 33 матчей.
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Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 36
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число жертв при обрушении жилого дома в Сёрфсайде в окрестностях Майами достигло 36.
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Кьеза признан лучшим футболистом матча Италия — Испания
Нападающий сборной Италии по футболу Федерико Кьеза признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы по футболу с Испанией.
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Более 10 самолётов Ил-76 привлекли к учению в Псковской области
В Псковской области началось учение военно-транспортной авиации, в котором принимают участие более 10 самолётов Ил-76. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Уткин о победе Италии над Испанией по пенальти: боюсь, чемпион известен
Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу сборной Италии над Испанией в полуфинале чемпионата Европы по футболу.
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Испания впервые в истории не смогла победить в полуфинале ЧЕ или ЧМ
Сборная Испании по футболу впервые в истории не смогла одержать победу в полуфинале крупного турнира.
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В Ростовской области в результате ДТП погиб ребёнок
В результате ДТП возле трассы в Веселовском районе Ростовской области погиб четырёхлетний ребёнок, ещё три человека пострадали. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по региону.
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Италия четвёртый раз в истории сыграет в финале Евро
Сборная Италии по футболу в четвёртый раз в своей истории сыграет в финальном матче чемпионата Европы.
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Италия обыграла Испанию по пенальти и вышла в финал Евро-2020
Сборная Италии одержала победу над командой Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу.
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На Камчатке возобновились поиски на месте крушения Ан-26
Спасатели на Камчатке продолжают поиски в районе крушения пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося возле посёлка Палана. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.
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Карасёв поучаствовал в повторении рекорда по количеству замен в полуфинале Евро-2020
Российский арбитр Сергей Карасёв оказался причастен к повторению рекорда по количеству замен в полуфинале чемпионата Европы по футболу.
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Испания и Италия в третий раз в истории определят победителя в серии пенальти
Сборные Испании и Италии в полуфинале Евро-2020 в третий раз в истории соперничества определят победителя в серии пенальти.
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Защитника сборной Испании Гарсию заменили из-за травмы в дополнительное время матча с Италией
Центрального защитника сборной Испании Эрика Гарсию заменили из-за травмы на 109-й минуте полуфинального матча Евро-2020 с Италией.
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Пользователи сообщили о сбое в работе TikTok
Пользователи TikTok из США сообщили о сбоях в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Мората повторил достижение Роналду на чемпионатах Европы
Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората стал вторым игроком в истории, которому удавалось забить не менее трёх мячей как минимум на двух чемпионатах Европы
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Италия повторила рекорд по количеству голов на крупных турнирах
Сборная Италии повторила собственный рекорд по количеству мячей, забитых в рамках финальных стадий чемпионатов мира и Европы.
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Мората стал лучшим бомбардиром сборной Испании на Евро в истории
Нападающий сборной Испании Альваро Мората установил рекорд национальной команды по голам на чемпионатах Европы по футболу.
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Отстыковка грузового корабля Dragon от МКС перенесена на 8 июля
В NASA перенесли отстыковку грузового корабля Dragon компании SpaceX от МКС ещё на сутки — на 8 июля — из-за неблагоприятных метеоусловий во Флориде, где аппарат должен был приводниться.
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Брых не назначил пенальти в ворота Италии на 92-й минуте
Немецкий судья Феликс Брых не назначил пенальти в ворота сборной Италии на 92-й минуте полуфинального матча с Испанией.
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Испания стала первой командой, трижды подряд сыгравшей в дополнительное время в плей-офф
Сборная Испании по футболу стала первой командой в истории, которой удалось сыграть три раза подряд в дополнительное время в плей-офф.
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На Евро-2020 побит рекорд по количеству матчей с дополнительным временем
Противостояние Италии и Испании в полуфинале Евро-2020 стало шестым в рамках турнира с дополнительным временем.
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Гол Мораты перевёл матч Италия — Испания в дополнительное время
Сборные Италии и Испании сыграют в дополнительное время в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу.
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Мората сравнял счёт в матче Италия — Испания
Нападающий сборной Испании Альваро Мората сравнял счёт в полуфинальном матче Евро-2020 с Италией.
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В США заявили, что Россия ответственна за пресечение действий хакеров на своей земле
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на властях России лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории страны, даже если они не связаны с государством.
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Футболист сборной Италии Федерико Кьеза обогнал отца по голам на чемпионатах Европы
Нападающий сборной Италии по футболу Федерико Кьеза обошёл своего отца по количеству забитых мячей на чемпионатах Европы.
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Кьеза открыл счёт в матче Италия — Испания
Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза открыл счёт в полуфинале Евро-2020 с Испанией.
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Диетолог рассказал о здоровых методах снижения веса
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о здоровых методах снижения веса.
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В Ростове-на-Дону выделили ещё 100 коек для пациентов с COVID-19
В Ростове-на-Дону выделили ещё 100 мест для пациентов с коронавирусом. Дополнительные койки размещены на базе инфекционного стационара Ростовской областной клинической больницы.
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Юрий Маликов рассказал о причинах успеха ансамбля «Самоцветы»
Основатель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов рассказал о причинах успеха коллектива.
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Байден заявил о минимальном уроне бизнесу в результате хакерской атаки
Крупная хакерская атака в выходные нанесла минимальный ущерб бизнесу Соединённых Штатов, заявил американский лидер Джо Байден.
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Ольмо установил рекорд Евро-2020 по ударам без голов
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо нанёс на текущем чемпионате Европы уже 19 ударов, которые на завершились взятием ворот.