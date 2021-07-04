CNN: десятки тысяч бразильцев потребовали отстранения Болсонару

В крупнейших городах Бразилии прошли масштабные акции протеста против президента страны Жаира Болсонару, передаёт CNN. По информации канала, участники протестных маршей призвали конгресс отправить главу государства в отставку за то, что он не сумел сдержать распространение коронавируса, уже погубившего более полумиллиона бразильцев.

В Бразилии в субботу тысячи людей вышли на улицы, требуя отстранения президента страны Жаира Болсонару.

Многие из демонстрантов обвинили президента в том, что он не сумел удержать контроль над пандемией, в результате которой погибли уже более полумиллиона бразильцев. Господин Болсонару также оказался под пристальным вниманием со стороны публики в связи с появлением пока не подтверждённой информации о том, что он закрыл глаза на коррупционную схему с вакцинами от коронавируса, созданную прямо внутри министерства здравоохранения Бразилии.

ИЛДОН ПЕРРЕЙРА ДА СИЛВА, участник акции протеста: Сносить и терпеть поведение властей, возглавляемых нашим президентом, который устроил в стране геноцид, больше нельзя.

СИМОНЕ АРАУХО: Умерли уже больше полумиллиона человек, и теперь нам разъяснили то, что все и так знали — дело в коррупции. Так что оставлять такое правительство — это безумие.

Здесь немаловажен широкий контекст: Бразилия, как вы видите на ваших экранах, стала одной из сильнее всего пострадавших в ходе нынешней пандемии стран — на данный момент в стране до сих пор выявляют в среднем более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19 в сутки, при том что обе дозы вакцины получили менее 13% бразильцев. Подробнее о том, как президент Бразилии сталкивается со всё более жёстким давлением, нам поведал в ходе включения из колумбийской Боготы журналист Стефано Поццебон.

СТЕФАНО ПОЦЦЕБОН, журналист: Президент Бразилии Жаир Болсонару снова привлёк к себе пристальное внимание общества в связи с тем, как он организовал меры по реагированию на пандемию — в субботу по всей стране на улицы вышли десятки тысяч демонстрантов, потребовавших его отстранения. Марши протеста прошли в крупнейших городах Бразилии, включая Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и сотни других; демонстранты потребовали от конгресса отправить президента в отставку. На Болсонару, между тем, уже обрушиваются со всех сторон призывы к импичменту, а кроме того бразильский сенат инициировал в его отношении расследование в связи с мерами, которые принимало его правительство для борьбы с распространением коронавируса.

А в минувшую пятницу генеральный прокурор Бразилии получил разрешение на возбуждение нового дела, дабы установить, совершил ли Болсонару противоправные действия в ходе переговоров о контракте на поставку более 200 миллионов доз вакцины от коронавируса — эту сделку в прошлом месяце признали недействительной, так как выяснилось, что Бразилия согласилась закупить вакцину по цене, которая оказалась более чем в десять раз выше, чем предполагалось изначально.

Болсонару до сих пор обо всех расследованиях в отношении себя отзывался с пренебрежением — а в субботу заявил, что его «миссия — строить судьбу страны». С репортажем для CNN — Стефано Поццебон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 июля 2021 года.