N-TV: Болcонару может повторить судьбу Трампа

Приход Жаира Болcонару к власти в Бразилии был похож на победу Дональда Трампа на выборах в США, пишет N-TV. Однако теперь Болcонару не может сдержать свои обещания: пандемия коронавируса приводит к резкому спаду в экономике. Как отмечает издание, бразильский президент рискует повторить судьбу Трампа и проиграть на выборах после первого же своего срока.
Бразилия становится «проблемным ребёнком» Южной Америки, пишет N-TV: на страну приходится 13% всех смертей от коронавируса. Экономика стагнировала ещё до пандемии — положение продолжает ухудшаться.
Как отмечает издание, экономические проблемы Бразилии начались с 2014 года, когда произошёл резкий обвал цен на энергоресурсы. Правительству Дилмы Русеф пришлось урезать социальные расходы, в стране сильно возрос уровень имущественного неравенства. Экономический обвал привёл к структурным проблемам в политической системе, которую поразила коррупция.
В результате резко упало доверие населения к политическим элитам, отмечает N-TV. Рейтинг доверия бразильского конгресса составлял в 2018 году всего 3%: как отмечает издание, это может объяснить, почему на выборах 2018 года победил правый популист Жаир Болcонару. «Это можно сравнить с ситуацией в США и Дональдом Трампом. Среди населения царило недовольство политическими элитами. А Болcонару сказал, что осушит коррупционное болото», — отмечает корреспондент N-TV Роланд Петерс.
Однако Болcонару оказался неспособен выполнить свои обещания: у Бразилии заканчиваются деньги, и чем дольше длится пандемия, тем сложнее становится положение, пишет N-TV. В 2020 году правительству пришлось резко сократить выплату малоимущим слоям населения: проблема Болcонару в том, что именно эти люди являются его избирательной базой. Кроме того, сейчас в Бразилии действует специальная следственная комиссия, расследующая политику Болcонару в период пандемии. Как отмечает N-TV, в худшем случае президенту грозит импичмент. Издание пишет, что Болcонару может повторить судьбу Трампа: поражение на выборах после единственного президентского срока.
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