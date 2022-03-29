France 24: пандемия, инфляция и высокие цены на топливо снижают шансы Болсонару на переизбрание

Бразильский лидер Жаир Болсонару вступил в президентскую гонку, объявив о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, передаёт France 24. Несмотря на его решительный настрой, такие вызовы, как пандемия, растущая инфляция и высокие цены на топливо, повышают шансы его оппонента — экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который, согласно последним опросам, пока лидирует в предвыборной гонке.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, возможно, и отстаёт в опросах, проводимых в преддверии намеченных на этот год выборов, но на этом митинге, с которого началась его предвыборная кампания за второй президентский срок, Болсонару был решительно настроен не оставить никаких сомнений в том, что он победит на октябрьском голосовании.



Выступая перед тысячами своих сторонников, президент подверг резкой критике последние опросы общественного мнения, которые показали, что он отстаёт от своего главного политического противника, левого экс-президента Лулы.



ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Есть такая поговорка: ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой. Но я сейчас вот что скажу: лживый опрос, опубликованный тысячу раз, не сделает президентом республики.



Этот лидер правого толка заявил о своём намерении переизбраться на второй срок в то самое время, когда его продолжают активно критиковать за то, как он решает вопрос с пандемией коронавируса. Кроме того, бразильцы сейчас пытаются справиться с растущей инфляцией и высокими ценами на топливо.



Эти вызовы могут повысить шансы главного оппонента Болсонару — Лулы. Президенту будет крайне непросто убедить обозлённых избирателей. Однако его сторонники сохраняют решительный настрой.



МУЖЧИНА: Сегодня у нас здесь проходит встреча с нашим президентом, который претендует на вторую победу. Для нас — наших семей, друзей, детей и внуков — это очень хорошо.



ЖЕНЩИНА: Я поддерживаю президента, поскольку он нужен нам для нашей свободы. Он представляет собой нашу свободу.



Болсонару заявил, что намеченные на этот год выборы — это противостояние добра и зла. Он предупредил избирателей об угрозе коррупции и коммунизма, которые, по его словам, воплощены в партии Лулу.



В прошлом году судья отменил приговор по делу о коррупции против лидера левых, предоставив таким образом ему возможность для переизбрания.



Дата публикации 28 марта 2022 года.