France 24: пандемия, инфляция и высокие цены на топливо снижают шансы Болсонару на переизбрание

Бразильский лидер Жаир Болсонару вступил в президентскую гонку, объявив о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, передаёт France 24. Несмотря на его решительный настрой, такие вызовы, как пандемия, растущая инфляция и высокие цены на топливо, повышают шансы его оппонента — экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который, согласно последним опросам, пока лидирует в предвыборной гонке.
Президент Бразилии Жаир Болсонару, возможно, и отстаёт в опросах, проводимых в преддверии намеченных на этот год выборов, но на этом митинге, с которого началась его предвыборная кампания за второй президентский срок, Болсонару был решительно настроен не оставить никаких сомнений в том, что он победит на октябрьском голосовании.
Выступая перед тысячами своих сторонников, президент подверг резкой критике последние опросы общественного мнения, которые показали, что он отстаёт от своего главного политического противника, левого экс-президента Лулы.
ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Есть такая поговорка: ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой. Но я сейчас вот что скажу: лживый опрос, опубликованный тысячу раз, не сделает президентом республики.
Этот лидер правого толка заявил о своём намерении переизбраться на второй срок в то самое время, когда его продолжают активно критиковать за то, как он решает вопрос с пандемией коронавируса. Кроме того, бразильцы сейчас пытаются справиться с растущей инфляцией и высокими ценами на топливо.
Эти вызовы могут повысить шансы главного оппонента Болсонару — Лулы. Президенту будет крайне непросто убедить обозлённых избирателей. Однако его сторонники сохраняют решительный настрой.
МУЖЧИНА: Сегодня у нас здесь проходит встреча с нашим президентом, который претендует на вторую победу. Для нас — наших семей, друзей, детей и внуков — это очень хорошо.
ЖЕНЩИНА: Я поддерживаю президента, поскольку он нужен нам для нашей свободы. Он представляет собой нашу свободу.
Болсонару заявил, что намеченные на этот год выборы — это противостояние добра и зла. Он предупредил избирателей об угрозе коррупции и коммунизма, которые, по его словам, воплощены в партии Лулу.
В прошлом году судья отменил приговор по делу о коррупции против лидера левых, предоставив таким образом ему возможность для переизбрания.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения насилия украинских националистов в отношении священника православной церкви в Черкасской области Украины.
Переговоры тет-а-тет главы делегации России, помощника президента России Владимира Мединского и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии начались в Стамбуле.
Российский лыжник Артём Мальцев ответил на вопрос, изменились ли его отношения с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе из-за непопадания в состав классической эстафеты на Олимпийских играх.
Трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Ирина Роднина прокомментировала слова француженки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, об отсутствии россиян на минувшем чемпионате мира.
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло постановление, согласно которому расчёт пеней и штрафов по жилищно-коммунальным услугам в стране будет исходить из ставки 9,5%.
Два мирных жителя погибли, 29 получили ранения вследствие обстрелов ВСУ за минувшие сутки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
Командующий Центральным военным округом (ЦВО) Александр Лапин вручил государственные награды российским военным за проявленное мужество и героизм во время освобождения населённых пунктов в Черниговской области.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.
Из-за ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Казахстан может сократить нефтедобычу до конца апреля на 1,3 млн т, чтобы компенсировать обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.
Власти Казахстана на фоне ситуации с санкциями против России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.
В подкомитете по вопросам новых угроз и возможностей сената США прошло слушание, в ходе которого обсуждались проблемы в сфере безопасности в Западном полушарии. По мнению выступавших на заседании представителей Пентагона, к числу факторов нестабильности в этом регионе можно отнести деятельность России и Китая. С докладом спикеров по рассматриваемой проблеме ознакомился RT.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Копия обращения на имя председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина имеется в распоряжении RT.