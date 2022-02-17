N-TV: для встречи с Болсонару Путин выбрал стол покороче, чем для европейских лидеров

Бразильскому лидеру Жаиру Болсонару на встрече с Владимиром Путиным не пришлось соблюдать такую же дистанцию, как президенту Франции Эммануэлю Макрону или канцлеру Германии Олафу Шольцу, сидевшим за столом на расстоянии 6 м от главы Кремля. Как отмечает немецкий телеканал N-TV, для Болсонару это успех, показывающий, что у него ещё есть друзья за границей.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу во время визита в Кремль пришлось занять место за шестиметровым столом. Между российским лидером и президентом Бразилии дистанция оказалась меньше, подчёркивает немецкий телеканал N-TV. Для Болсонару это успех, потому что за границей у него не так много друзей, отмечает корреспондент.

Российский президент Владимир Путин видит в своём бразильском коллеге Жаире Болсонару ведущего партнёра в Южной Америке. После «конструктивного» разговора между главами обоих государств Путин заявил, что обе страны связаны друг с другом «дружбой и взаимопониманием». Болсонару пригласил Путина нанести ему ответный визит в Бразилии, и это приглашение было с благодарностью принято.

На встрече с Болсонару Путин отказался от максимальной дистанции в 6 м за вытянутым столом, попавшим в заголовки во время недавних визитов других зарубежных гостей. Болсонару от Путина отделяло меньшее расстояние, чем было в случае с Эммануэлем Макроном или Олафом Шольцем. Как напоминает немецкий телеканал, они оба отказались сделать российский тест ПЦР перед встречей с Путиным.

Лидеры России и Бразилии договорились о более тесном сотрудничестве в сфере энергетики и торговли. Кроме того, они оба придерживаются мнения, «что конфликты должны решаться мирными и дипломатическими средствами», добавили в Кремле.

Как сообщается в материале, перед поездкой Болсонару правительство США оказывало на него давление с целью заставить президента Бразилии отказаться от визита в Москву из-за угрозы развития конфликта на Украине. США якобы опасались, что встреча могла быть интерпретирована как знак поддержки России.

Болсонару прибыл в Россию ещё во вторник. В то же время Россия объявила о частичном отводе войск и подала знак об ослаблении напряжённости в украинском кризисе. Тем не менее США и НАТО продолжают сомневаться в том, что Москва действительно начала отвод войск. По заявлению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, напротив, множество российских военных размещаются на границе с Украиной.

В четверг Болсонару встречается в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Бразильского президента сопровождают министры и представители экономической отрасли. По версии экспертов, этой поездкой глава крупнейшего государства в Латинской Америке хочет также показать, что у него ещё есть партнёры за рубежом, отмечает немецкий телеканал N-TV.