NTD: жители бразильских трущоб наконец могут пользоваться доставкой товаров

Много лет бразильские компании по доставке отказывались работать в фавелах, поскольку эти трущобы считали непроходимыми и слишком опасными. Однако, как передаёт NTD, житель Сан-Паулу основал стартап под названием Favela Brasil Express. Его компания готова отправиться туда, куда другие не решаются.

Лабиринт из узких переулков и хлипких домов. Много лет бразильские компании по доставке не решались сюда приезжать. Эти трущобы считали непроходимыми и слишком опасными.

В этом районе Сан-Паулу живёт 100 тысяч человек. И даже во время пандемии многие сталкивались с проблемой, когда заказ отклоняли на этапе ввода почтового индекса.

Впрочем, всё изменилось благодаря одному местному жителю по имени Живанилду. 21-летний молодой человек основал стартап под названием Favela Brasil Express. Компания готова отправиться туда, куда другие не решаются.

ЖИВАНИЛДУ ПЕРЕЙРА, глава Favela Brasil Express: Не хотим, чтобы было два типа бразильцев: одни с заблокированным индексом и другие — с разблокированным. Мы хотим единой Бразилии, где у жителей фавел те же права, что и у жителей фешенебельных районов.

Посылки прибывают на распределительный центр. Оттуда их доставляют либо на моторикшах, либо на велосипедах. Иногда пешком. С этого склада доставляют около 800 посылок в день.

Все 90 работников службы — тоже местные жители.

ЛУКАШ РЕЙШ, сотрудник службы доставки: Очень приятно помогать людям в этой общине.

Найти нужный адрес не всегда просто. Впрочем, несмотря на некоторые задержки, люди очень довольны.

ФРАНСИСКУ ДЖЕФФЕРСОН, житель фавелы: Из-за пандемии мы уже привыкли покупать через интернет. Мы много покупаем, но товары нам не доставляли. Теперь же стали получать посылки уже дома.

Компания уже расширяется на другие фавелы. Кроме Сан-Паулу, работает в штатах Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.