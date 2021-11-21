Le Monde: «зелёная показуха» — несмотря на заверения, Болсонару продолжает вырубку лесов

В то время как правительство Бразилии на словах выступает за сохранение дождевых лесов Амазонии, их вырубка достигла рекордного за 15 лет уровня, сообщает Le Monde. Экологи обвиняют президента Жаира Болсонару в неискренности и возлагают свои надежды на бывшего лидера страны Луиса Инасиу Лула да Силва, который пока является фаворитом ближайших президентских выборов.

В Бразилии вырубка лесов побила рекорд 15-летней давности, рассказывает Le Monde. По данным Национального института космических исследований (INPE), с августа 2020 года по июль 2021 года исчезло свыше 13 тыс. км2 тропических лесов — столько же по площади занимает Ливан или 120 Парижей. Скорость вырубки леса за год практически удвоилась с 2018 года и продолжает расти: согласно INPE, всего лишь за год количество срубленных деревьев возросло на 22%.

Главным виновником вновь и вновь оказывается президент Бразилии Жаир Болсонару, пишет французская газета. Как только он оказался у власти, новый лидер прославился тем, что распустил организации по защите окружающей среды. Научный сотрудник Социо-экологического института Антонио Овьедо считает, что в данных INPE нет ничего удивительного: глава государства делает ровно то, что обещал в своей избирательной программе.

Тем не менее эти цифры больно ударили про по престижу президента. После ухода Дональда Трампа правительство Болсонару оказалось под сильным давлением со стороны США и Евросоюза, которые принуждают его сократить истребление Амазонии. Президент понял, что настроения поменялись, и обещал предоставить гарантии. В правительстве прекратили в открытую рассуждать о роспуске индейских резерваций и эксплуатации всех уголков леса.

Как отмечает издание, формально Бразилия борется сокращением тропических лесов. С начала президентского срока Болсонару армию трижды отправляли тушить пожары. В июне сменился министр окружающей среды: вместо Рикарду Салеса был назначен более дипломатичный Жоаким Лейте. Недавно на саммите по климату в Глазго страна взяла на себя множество конкретных обязательств, в том числе прекращение к 2028 году незаконной вырубки лесов в Амазонии. Западные лидеры сразу приветствовали это обещание: ранее предусматривался срок на два года больше.

Однако вот в чём проблема: Le Monde указывает, что все эти инициативы не привели к желаемому результату. Получилось даже наоборот: в октябре вырубка лесов достигла 877 км2, что стало рекордом за пять лет. По данным газеты Folha de Sao Paulo, привлечение армии обошлось бюджету в 550 млн реалов (1,1 млрд рублей), но никак не помогли в борьбе с пожарами.

«Всё это зелёная показуха, напускные слова», — изобличает правительство Кристиана Мазетти, пресс-секретарь неправительственной организации Greenpeace в Бразилии. Организации по защите окружающей среды обвиняют руководителей страны в том, что ещё до саммита они знали данные по вырубке лесов и скрыли их от других участников. «Бразилия подписывает эти договоры, чтобы успокоить своих партнёров, — утверждает Мазетти. — Однако дома продолжает свою вредную для окружающей среды политику».

На руководителей страны пытаются повлиять санкциями: в октябре австрийская неправительственная организация AllRise подала в Международный уголовный суд жалобу на Жаира Болсонару за «преступления против человечности» из-за той роли, которую он играет в уничтожении лесов. Еврокомиссия со своей стороны намерена запретить импорт сельскохозяйственных продуктов, которые наносят вред природе, — например, сойи и мяса крупного рогатого скота. Однако в диппредставительствах в Бразилии предпочитают верить в добрые намерения правительства и переход от слов к действиям.

В то же время недавние никто не поверил в заявления Жаира Болсонару о том, что нападки на Бразилию по поводу Амазонии несправедливы, так как свыше 90% её территории защищено от вырубки. Эксперты считают, что в скором времени уничтожение леса примет необратимый характер. Согласно исследованию, опубликованному в июльском номере журнала Nature, вскоре большая часть тропических лесов будет выделять больше углекислого газа, чем поглощать.

Теперь свои надежды защитники окружающей среды возлагают на 76-летнего бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, пишет Le Monde. Фаворит президентских выборов, намеченных на октябрь 2022 года, экс-глава государства не устаёт напоминать о том, какого прогресса удалось достичь левым во время их пребывания у власти: в 2004-2012 годах вырубку леса удалось сократить на 80%. Тем не менее в то время много шуму наделали многочисленные скандалы, связанные с экологией — самым известным из них остаётся строительство в Амазонии на реке Шингу ГЭС Белу-Монти, которое раскритиковали различные неправительственные организации.