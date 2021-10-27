TVE: «серийный убийца» — в сенате Бразилии Болсонару сравнили с Гитлером и одобрили выдвинутые против него обвинения

Комиссия бразильского сената одобрила выдвинутые против президента страны Жаира Болсонару обвинения по девяти преступлениям, в том числе против человечности, передаёт TVE. Докладчик этой комиссии при этом назвал главу государства «серийным убийцей» и сравнил его с Гитлером и Пиночетом.
Возможно, что Жаир Болсонару чувствует себя сегодня немного загнанным в угол. И произошло это в тот самый день, когда Бразилия перевалила за отметку в 606 тысяч погибших в результате пандемии.
Комиссия бразильского сената одобрила доклад, в котором на президента указывают как на главного виновника этой трагедии и звучит требование выдвинуть против него обвинения в преступлениях против человечности, а также ещё по восьми преступлениям.
Семью голосами за и четырьмя против был одобрен доклад, составленный по итогам полугода расследований. Докладчик этой комиссии назвал Болсонару «серийным убийцей» и сравнил его с Гитлером и Пиночетом.
Сенаторы также просят Верховный суд вынести решение об удалении его из социальных сетей за распространение ложной информации о COVID-19. В своём последнем крайне спорном видео он заявил о связи между вакцинацией и возможностью развития СПИДа.
Сенаторы также указывают ещё на 80 человек. Среди них — три сына Болсонару, один из которых — сенатор и член этой самой комиссии — выступил в защиту своего отца.
Сейчас доклад направлен в различные судебные инстанции. И теперь представить официальные обвинения против президента может генеральный прокурор, однако следует отметить, что он — союзник Болсонару. Такая же ситуация и с председателем палаты депутатов, от которого и будет зависеть начало политического суда над президентом. Однако пока он в этом плане не проявил никакого интереса.
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