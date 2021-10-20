CNN: в бразильском конгрессе предложат выдвинуть против Болсонару обвинения в массовом убийстве

22:19
«Локомотив» сравнял счёт в матче ЛЕ с «Галатасараем»
Московский «Локомотив» сравнял счёт в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с турецким «Галатасараем».
22:16
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Евролиге, уступив «Фенербахче»
Московский ЦСКА потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.
22:04
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал ситуацию с русскоязычными СМИ в Латвии
Латвия продолжает наступление на российские и русскоязычные средства массовой информации. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
21:56
Селихов, Кофрие и Игнатов сыграют с первых минут матча «Лестер» — «Спартак»
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч четвёртого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».
21:51
Блинкен проведёт встречу с главой МИД Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведут встречу в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
21:42
У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
21:39
Стало известно, почему Эмери отказался возглавить «Ньюкасл»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отказался от предложения возглавить «Ньюкасл».
21:34
«Галатасарай» забил один безответный мяч в первом тайме матча с «Локомотивом»
Турецкий «Галатасарай» ведёт со счётом 1:0 после первого тайма в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с московским «Локомотивом».
21:31
В Москве почти 4,5 млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса
В Москве около 4,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
21:30
«Галатасарай» открыл счёт в матче ЛЕ с «Локомотивом»
Турецкий «Галатасарай» повёл в счёте в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с московским «Локомотивом».
21:30
Воронин назвал трёх лучших российских и украинских футболистов
Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин, в настоящее время работающий в тренерском штабе московского «Динамо», назвал трёх лучших игроков из России и с Украины в настоящий момент.
21:20
СК организовал проверку после побега мужчины из психбольницы в Подмосковье
Следователи проводят доследственную проверку в связи с побегом мужчины из психиатрической больницы в городе Чехове Московской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
21:15
Жамнов отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе Ничушкина
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
21:12
Женская сборная России выиграла эстафету на ЧЕ по плаванию
Женская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 × 50 м на чемпионате Европы 2021 года по плаванию на короткой воде в Казани.
21:08
ESPN составил рейтинг лучших снайперов НБА за последние 25 лет
ESPN составил рейтинг лучших снайперов Национальной баскетбольной ассоциации за последние 25 лет.
21:00
Агент: Головин готов к матчам сборной России на все сто процентов
Александр Клюев, агент Александра Головина, прокомментировал состояние российского полузащитника «Монако» перед ноябрьскими матчами национальной команды в квалификационном турнире чемпионата мира — 2022.
20:58
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с коронавирусом в столице
Количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
20:52
Гэтжи: я всё время пытался нокаутировать Хабиба, не слушал его в октагоне
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи вспомнил поединок с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в лёгком весе.
20:50
В Британии за сутки выявили более 37 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 37 269 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 9 208 219.
20:45
Владислав Лисовец рассказал о модных трендах зимнего сезона
Стилист и дизайнер Владислав Лисовец рассказал о модных трендах зимы сезона-2021/22.
20:44
Россия обыграла Иран в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Сборная России нанесла поражение команде Ирана в заключительном матче групповой стадии Межконтинентального кубка по пляжному футболу 2021 года.
20:43
Невролог рассказал, как уменьшить возможное влияние магнитных бурь на здоровье
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий рассказал, как уменьшить возможное влияние магнитных бурь на здоровье.
20:43
Юрист объяснил позицию НХЛ после новостей о положительной допинг-пробе Ничушкина
Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал историю с положительной допинг-пробой нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
20:41
Елена Захарова рассказала, от чего зависит успех актёра в театре
Актриса Елена Захарова рассказала, от чего зависит успех артиста в театре.
20:40
Власти Москвы рассказали о планах по развитию метро на ближайшие годы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о планах по развитию метро на ближайшие годы.
20:38
Путин поддержал идею дополнительных выплат участникам обороны Севастополя
Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева о единовременной выплате в 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
20:37
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 652 023 человека
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 22 320 человек за сутки, всего в республике вакцинацию прошли 1 652 023 жителя.
20:32
Карацев хочет в следующем году попасть в топ-10 рейтинга ATP
Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о своей главной спортивной цели на 2022 год.
20:30
Головин остался в запасе «Монако» на матч ЛЕ с ПСВ
Российский форвард «Монако» Александр Головин начнёт матч четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с ПСВ на скамейки запасных.
20:27
В Омской области в выходные дни работают нестационарные прививочные пункты
В Омской области сделать прививку от коронавируса в выходные дни можно в семи нестационарных пунктах.
20:26
Авербух: не могу сказать, что я прямо тиран на репетициях
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух рассказал о своей требовательности на репетициях.
20:24
В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Самарской области выявили 1603 случая COVID-19 за последние сутки. Выписан 921 человек.
20:22
Прокуратура организовала проверку по факту побега мужчины из психбольницы в Подмосковье
В подмосковном Чехове мужчина сбежал из психбольницы, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
20:21
Экономист Качалов дал советы по совершению покупок в «чёрную пятницу»
Экономист Игорь Качалов дал советы по совершению покупок в «чёрную пятницу».
20:19
Заслуженный врач России рассказал о причинах хруста в суставах
Мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал о причинах хруста в суставах.
20:16
Вирусолог Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией
Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией.
20:11
«Чемпионат»: Ничушкину грозит четырёхлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу
Допинг-проба на тестостерон российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат.
20:11
Объём экспорта высокотехнологичных товаров из Москвы вырос на 14,3% за январь — июль
Объём экспорта высокотехнологичных товаров из Москвы вырос на 14,3% за январь — июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $15,9 млрд.
20:09
Новак: цена нефти на уровне $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цена на нефть на уровне $80 долларов за баррель объективно отражает ситуацию на мировом энергетическом рынке.
20:08
Экономист Масленников посоветовал купить подарки к Новому году в ноябре
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников посоветовал купить подарки к Новому году в ноябре.
20:06
Названы самые активные регионы — пользователи Портала поставщиков
Стали известны самые активные регионы — пользователи Портала поставщиков в 2021 году. Это Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.
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Автоэксперт Попов дал советы по покупке подержанной машины
Автоэксперт Дмитрий Попов дал советы по покупке подержанной машины.
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В главном бою вечера встретятся чемпион ACA в лёгком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразилец Хакран Диас.
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Пять человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Крыму
В результате столкновения трёх автомобилей недалеко от курортного города Алушты в Крыму пострадали пять человек. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напомнил о правилах безопасного онлайн-шопинга.
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Аналитики изучили эмоциональное состояние жителей российских регионов в соцсетях
Аналитики изучили эмоциональное состояние жителей российских регионов в социальных сетях. Осенью 2021 года лидерами «индекса любви» стали Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область.
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в выходные.
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Спасатели предупредили о штормовом ветре в Свердловской области
Спасатели предупредили о сильном снегопаде и штормовом ветре в Свердловской области в пятницу, 5 ноября.
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В РЭО призвали не забывать о сортировке отходов в нерабочие дни
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев призвал не забывать о сортировке отходов в нерабочие дни.