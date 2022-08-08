SZ: несмотря на протест Прибалтики, Германия увеличивает выдачу шенгенских виз россиянам

После отмены внутренних коронавирусных ограничений число туристов из России в Европе снова резко возросло, пишет Süddeutsche Zeitung. В то время как страны Прибалтики ограничивают или прекращают выдачу шенгенских виз россиянам и призывают другие страны ЕС последовать их примеру, в Берлине об этом даже не задумываются. С марта по июль 2022 года немецкие представительства выдали россиянам в два раза больше виз, чем во время пандемии. По мнению политиков, тотальный отказ в выдаче виз не отвечает «долгосрочным стратегическим интересам» Германии.

Российские турагентства рекламируют поездки в Германию. Например, на Октоберфест. Ежегодно его посещает 6 млн человек. Те, кто забронирует «блиц-тур», уже этой осенью могут стать его участниками. Пять дней в Мюнхене — включая трансфер из аэропорта, обзорную экскурсию по городу и посещение фестиваля, пишет Süddeutsche Zeitung.

Из-за санкций прямое авиасообщение прервано, однако для путешественников из России, которых не пугает более сложный маршрут через Стамбул, Германия открыта — как и почти все остальные страны ЕС. После того как Россия сняла свои собственные коронавирусные ограничения, число российских туристов в Европе снова резко возросло.

Это вызвало возмущение, особенно в Прибалтике. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу недавно спросил, как могло случиться, что «массы российских туристов пересекают западные границы через Финляндию, Латвию и Литву и посещают Лувр во время летних каникул», в то время как на Украине идут боевые действия. По его словам, это «безвыходное положение с точки зрения морали».

Однако эта ситуация точно отражает нынешнюю процедуру принятия решений в ЕС. «ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Приостановление направлено на людей, близких к российскому режиму. Рядовых граждан России пока это не касается», — недавно заявили в Еврокомиссии. Это означает, что шенгенские визы будут по-прежнему выдаваться россиянам.

При этом Еврокомиссия указала, что страны-члены имеют большую свободу действий при выдаче виз. Они могут ограничить или прекратить выдачу виз, как это сделали Эстония и Латвия. Тем не менее для посещения большинства стран ЕС по-прежнему можно подать заявление на визу, которая будет действовать на территории всей Шенгенской зоны. Именно поэтому министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал другие страны ЕС последовать примеру его страны.

Германия делать этого не собирается. Немецкие представительства продолжают выдавать шенгенские визы, а также национальные визы, например для работы в Германии. В июле гражданам России было выдано 5484 немецких шенгенских визы, сообщило Министерство иностранных дел ФРГ в ответ на запрос Süddeutsche Zeitung. Их число значительно возросло. В апреле было выдано 1494 визы, в мае — 1742, а в июне — 3351. Всего с марта по июль — то есть в первые месяцы после начала российской спецоперации — немецкие представительства выдали шенгенские визы 14 237 россиянам. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году, прошедшем под знаком пандемии, но лишь около десятой части от допандемийного уровня 2019 года.

Руководящие принципы, выпущенные Европейской комиссией в мае, предписывают консульствам стран — членов ЕС в России «тщательно проверять, могут ли заявители рассматриваться как угроза общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям государства-члена». В таком случае в визе следует отказать. Трудно оценить, как это влияет на выдачу виз, например, немецкими консульствами. Министерство иностранных дел Германии не предоставляет никакой информации о количестве отказов в принципе.

Даже если туристов из России тянет в Евросоюз, который государство относит к числу «недружественных субъектов», они так или иначе вряд ли поедут в Германию. Самым популярным направлением является Греция, где в 2019 году российские путешественники совершили 6,6 млн бронирований. Даже сейчас российские туристические агентства в первую очередь рекламируют — «по ужасным ценам» — поездки в Грецию и Испанию. По последним доступным данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в мае в отелях Германии зарегистрировалось всего 8366 человек с российскими паспортами.

Однако не исключено, что летом цифры вновь значительно вырастут. В частности, в последние несколько недель в Финляндии было зарегистрировано гораздо больше путешественников из России. Многие летели из аэропорта Хельсинки — иногда с досками для сёрфинга — в другие страны ЕС.

Высокое общественное одобрение спецоперации в России стало одной из причин, по которой министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу в ходе визита в Киев озвучил новую инициативу по прекращению выдачи шенгенских виз россиянам.

В Берлине об этом даже не задумываются. «Не стоит делать российское общество объектом всеобщей подозрительности», — заявил спикер по вопросам внешней политики фракции СДПГ в бундестаге Нильс Шмид. По его словам, тотальный отказ в выдаче виз гражданам России не оправдан и не отвечает «долгосрочным стратегическим интересам» Германии.

Кроме того, коллега Шмида из Свободной демократической партии Ульрих Лехте предполагает, что об общем запрете на въезд не может быть и речи ещё и потому, что он лишит диссидентов возможности на законных основаниях уехать из России. «Въезд отдыхающих не соответствует моим представлениям, учитывая текущую ситуацию, но преимущества перевешивают недостатки», — отмечает он. По его словам, руководящий принцип должен звучать следующим образом: «Мы не собираемся воздвигать новый железный занавес в долгосрочной перспективе», — передаёт Süddeutsche Zeitung.